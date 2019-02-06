從網拍小店到快時尚第一　韓都衣舍利潤翻千倍靠「分組」這招

▲ 韓都衣舍創始人趙迎光。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

大陸網拍服飾韓都衣舍創始人趙迎光，曾在韓國工作10年，他見證了韓國電子商務從起步到成熟的過程，並從中看到了機會，更讓他一手創辦的網拍店「韓都衣舍」銷售額從130萬（人民幣，下同）一舉衝破15億。

綜合陸媒報導，畢業於山東大學韓語系的趙迎光，作為山東國際經濟技術合作公司駐韓國支社代表，在韓國工作了整整10年，這10年，也正是韓國電子商務快速發展的10年，趙迎光敏銳的意識到，電子商務將會帶起大陸下一個風潮 ，加上長久沉浸在韓國文化中的個人背景，一個韓風快時尚品牌的想法在趙迎光腦海中浮現。

2006年，趙迎光開始兼職開了網拍商店，那時的他曾嘗試賣化妝品、嬰婦用品、汽車用品，但經營卻一直不理想。直到2007年，他到韓國一家日銷售額超過100萬人民幣的知名網拍店拜訪，這才徹底改變了他的命運。

該間網拍店所屬公司的社長告訴趙迎光三個秘訣：

第一，在網上賣東西，一定要做自己的品牌；

第二，一定要賣女裝，女裝這個行業是電子商務最熱的行業；

第三，女裝款式盡量多，更新盡量快，性價比要高，只要做好了，一定能成功。

2008年，趙迎光帶著三個秘訣回大陸，韓都衣舍品牌正式成立。

第一年，銷售額130萬，經過2年的經營，公司初見起色，規模也越來越大，但當時的韓都衣舍在多如牛毛的電商中並不耀眼。

然而一次看似普通的會議，成為韓都衣舍發展的轉捩點。2010年5月，趙迎光去廣州參加一個行業會議，原本是買票作為觀眾列席，但現場有個嘉賓因為飛機誤點不能趕到，趙迎光就自告奮勇上台成為臨時嘉賓，上台分享韓都的創業與發展經驗。

無心插柳柳成蔭，沒想到這次偶然的毛遂自薦，引來了5000萬的投資。原來，這個會議有許多投資人參與，是上台分享的嘉賓就有機會吸引投資人前去考察。趙迎光抓住了這個天上掉下來的機會，一舉拿下融資，成為韓都衣舍發展史上的傳奇故事。

從網拍小賣家到企業創始人

韓都衣舍創立的2008年，是「快時尚」在大陸流行非常重要的一個時間點，當時UNIQLO入駐大陸僅兩年，只在一線城市零星佈局，更是剛進入電商通路，而ZARA和H&M在當時甚至還沒走進大陸市場。

快時尚最核心的要義就是：做給最多人的服飾生意，而18至35歲的女性，則是這一生意中最重要的消費群體。在歐美風和日系極簡風之外，大陸女裝市場年輕的消費者們最偏愛的概念則以「韓風」為主，韓裝好穿、好搭、好看的特點，快速打開了年輕人的消費認知。

再加上以偶像劇、偶像團體為載體的韓國娛樂文化在大陸的盛行，韓都衣舍在一開始，就做對了第一件、也是最重要的那件事：定位。

此後，隨著大陸商業地產的蓬勃發展，將UNIQLO、ZARA和H&M廣泛推向了消費者。「款式多、更新快、性價比高」的品牌設計，很快受到了年輕消費者的歡迎。而在快時尚出現前，這些消費主力所能選擇的購物場景，只有大學城、批發市場、零售商店等舊商業組織。

然而韓都衣舍身處的是另一條快車道：互聯網。淘寶的快速發展催生了國內第一批互聯網服飾品牌，作為其中知名度最高的韓都衣舍，步步為營地踩對了每一個節拍。

▲ 現在的韓都衣舍旗下有多樣服飾品牌。（圖／翻攝自百度百科）

最早韓都衣舍僅聚焦在代購業務，趙迎光招來一批代購人員，從韓國3000多個服裝品牌中挑選出1000個，分給40位員工，每人每天從被分配到的25個品牌的官方網站挑選出8件新品，為韓都衣舍帶來了大量的流量。

但因代購商品經常出現斷碼斷貨的情況，引起顧客不滿，於是趙迎光將代購商品改成了代購款式，將韓國受歡迎的款式帶到國內加工生產。

2011年，趙迎光拿到IDG1000萬美元投資，同行拿到投資後都在開實體店、建官網和拼命打廣告，但這三件事趙迎光都沒跟著做，他只在做一個事：找人。

趙迎光找了6個合夥人，共同特點是沒有一個人做過服裝或是互聯網的相關工作。面對有人質疑他的用人方針，他則說：「一家企業對於人性研究、管理研究、激發員工的研究更重要，所以我找人的時候，會找情商比較高的。」

靠「分組」制度 盈利從130萬到15億

趙迎光設計出以「產品小組」為核心的運作模式，不同於傳統企業，每個產品小組只有三個人，每個小組獨立核算、自負盈虧，收入和銷售業績連帶正相關，因此運作效率非常高，趙迎光能做得如此成功，最主要的原因就是他這個「小組制」。

傳統大企業裡，典型的問題就是功勞難界定，研發、銷售、採購，還是供應商管理做得好都很難分清楚，因為大家都有功勞，權利分得不清楚，導致的直接問題就是，越到基層員工越不積極。

一般公司主要是研發、銷售、採購、行政四大部門，趙迎光的做法即把這些部門全部打散。例如，將研發10人、銷售10人、採購10人等30人分成10組，每組3個人，一個做產品研發、一個做網頁並負責銷售，還有一個就是貨品管理，也就相當於公司的採購部門。

此外，關於款式、訂單、價格，以及是否參加打折活動等等，所有與經營有關的權力，除非有特殊的情況，都由小組內部自訂，公司原則上並不插手。

至於利益分配則是一律以：銷售額×毛利率=毛利潤，再乘以提成比例計算，所有指標都是完全透明的數字化，沒有人為因素，責任歸屬明確。如果賣的好，是他們3個的功勞，如果賣的不好，也是他們3個的責任。

另外，互聯網時代，企業最重要的是賦能，而不是管理。

管理就像是一個正三角，高層要做正確的事，基層要把事情做正確；而賦能型則是一個倒三角，大部分決策由基層來做，高層或者底層的管理層主要提供整合資源式地服務。

在未來，年輕人的需求有一個重要的變化趨勢，一是寧願失業也不能容忍自己的價值被忽略；二是崇尚參與，而不是自外而內的灌輸於命令。

目前，韓都衣舍擁有2000多名員工，平均年齡只有25歲，趙迎光抓住了這兩個年輕人的特質，讓這些年輕人有充分發揮自己才能的平台，因此更讓員工充滿幹勁。

靠著這種高效的運作方式，韓都衣舍擊垮了所有的競爭對手，2014年，韓都衣舍銷售額從當初的130萬一舉衝破15億，翻了近1000倍。

▲ 韓都衣舍曾請朴信惠代言。（圖／翻攝自百度百科）

2014年，韓都衣舍更趁著《來自星星的你》熱潮正盛，先後請來了全智賢、安宰賢兩人代言，後又有朴信惠、池昌旭等韓國大勢明星加持，讓韓都衣舍再次掀起風潮。

從網店小賣家到企業創始人，從銷售額130萬到15億，如今更成「互聯網快時尚」第一品牌，趙迎光的成功不在於研發的產品有多偉大，一切都是圍繞著「人」下功夫，人才是成就企業的最大主因，而這種高境界的用人思維，更是趙迎光值得創業家們學習的地方。