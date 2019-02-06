5G手機將上市　手機外殼材料之爭豬年跟著開打

▲玻璃和樹脂已成了金屬以外的機殼材質選擇，圖為採用玻璃背板的iPhone。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

隨著5G通訊技術商用的時間進入倒數，眾家智慧型手機廠商皆摩拳擦掌要推出5G智慧型手機，也因此打響了5G智慧型手機外殼材料的競爭戰。

據《日經新聞》報導，5G通訊技術有著更快速的傳輸速度，將會是4G通訊技術的100倍，美國、韓國計畫將在今年開通5G商用服務，三星、LG、華為等廠商友都積極研發5G智慧型手機。

值得注意的是，手機的外殼將會影響到5G通訊技術，相關人士指出，近年來智慧型手機多愛使用鋁等金屬來製作手機外殼，因為他的質感相較於塑膠等材料來說更好，但缺點是這類金屬材質會影響到收訊功能，相關人士表示，目前4G手機為了收訊考量，雖採用金屬外殼，但仍有局部會採用樹脂和玻璃。

▼採用金屬材質的智慧型手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

因此面對即將登場的5G智慧型手機，玻璃和樹脂成了金屬以外的機殼新材質選擇。像是美國康寧公司（Corning）所開發的「大猩猩玻璃（Gorilla Glass）」，就能運用在製造的手機外殼背板，它擁有不易損傷和破碎的特性，且與金屬材質相比，玻璃材質較易電波的穿透，目前多款新iPhone已採用這種背板。

而日本的材料廠商帝人則是研發出利用「芳綸纖維（Aramid fiber)」所製造的樹脂手機背板，電波穿透性也相當優良，且這種新材質與過去的樹脂相比，重量更輕，耐衝擊性也更高，據報導，夏普的AQUOS zero手機已採用此款材質。

但相較這兩類將成為市場黑馬的廠商，過去為手機廠商供應金屬機殼的企業就沒這麼好過了。雖然若是5G手機的外殼變為玻璃，外殼邊框仍會使用金屬，基本上並不會到完全沒有訂單，但野村證券的齋藤克史認為，未來這些金屬材料商來自手機廠商的訂單將會減少約3成。而若是使用樹脂作為機殼材料，則將不再需要金屬框架。因此相關企業紛紛在思考要拓展業務領域至汽車和一般機械或是研發新技術。

▼5G商用服務已進入倒數階段。（圖／達志影像／美聯社）