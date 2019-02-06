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梅酒「糖分壓過酒味」超順口　5歲童誤喝秒昏險變笨

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▲▼梅酒示意圖。（圖／每日頭條）

▲梅酒示意圖。（圖／每日頭條）

記者丘秝榕／綜合報導

每當家人團聚，餐桌上總少不了酒類飲料助興，尤其梅酒糖分高，緩解了酒精辛辣的口感，容易被誤認為飲料，家長可要小心別讓孩子喝下肚！前成都軍區疾病預防控制中心主治醫師田靖指出，當孩子的大腦處於發育階段時，就算沒有酒精中毒，也會導致神經發育受阻，影響認知和行為能力，導致小孩變得「笨笨的」

綜合陸媒報導，田靖表示，很多水果酒因加入大量的糖分，緩解了酒的辛辣口感，品嚐起來更像飲料，使部分家長忽略「酒」的屬性，認為給小孩喝一點也是無妨的。

滄縣姚官屯鄉曾發生，5歲的軍軍（化名）喝下一杯紅色飲料後便趴在桌上，怎麼喊也喊不醒，還好送醫後經過急救，最終脫險，這杯飲料不是一般的果汁，而是梅酒

小孩,近視。（圖／PAKUTASO）

▲小孩物喝含酒精飲料除了昏睡，還會對健康造成危害。（圖／PAKUTASO）

「無論出於什麼樣的目的，兒童飲酒的弊端是非常明確的」，田靖指出，包括啤酒、米酒、酒釀、香檳在內，酒精濃度雖低，但都含有酒精；由於兒童還在發育期，肝臟解毒系統和腎臟的排泄功能還不成熟，脾胃嬌嫩，飲酒容易引起酒精中毒，和一系列消化道疾病，且青少年大腦處於發育階段，即便不發生中毒，酒精也會導致神經發育受阻，影響認知和行為能力，使孩子變得「笨笨的」。

田靖表示，兒童時期開始飲酒，由於缺乏自制力，會引發暴力鬥毆、吸煙、毒品或藥物濫用等一系列社會問題，且比成年人飲酒更容易形成酒精依賴。曾有報導指出，15歲之前飲酒的人與21歲前飲酒的人相比，出現酒精依賴的可能性高達4倍。

除了禁止孩子喝酒精飲料之外，還要避免誤用一些含有酒精的藥物、外擦製劑以及酒精手部消毒液等；田靖提醒，父母應該要把這些物品放在孩子拿不到的地方，使用時也要加以監督。

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