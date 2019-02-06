因應電商時代來臨　日本百貨靠體驗讓年輕人買單了

▲電商網購崛起，實體店面遇上危機。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

近年電商網購崛起，只要動動手指靠一台手機就能輕鬆比價並完成購物，還能送貨到府，方便又快速，實體店面的危機激增，但現在日本卻出現年輕人逐漸回流實體店面的狀況，全因實體店面能享受到較好的商品體驗服務。

據《日經中文網》報導，近年電商網購崛起，再加上雙11等網路購物節的加持下，網購商機愈來愈龐大，相對的實體店面的消費就被壓縮，但日本京王百貨新宿店近期卻發現年輕一輩出現在店內的比率提高了。

據了解，京王百貨新宿店是一個老牌百貨，百貨內還有提供許多椅子供顧客休息，被譽為是「年長者的御用商場」。但京王百貨新宿店表示，2017年在該百貨1樓化妝品專櫃購買商品的顧客中，20~30多歲的顧客同比增加了2成。化妝品業務總經理堀添瑞穗指出，日前他也有注意到會有穿著學生制服的女性顧客來購買化妝品，雖說該百貨正在試圖引進更多品牌，希望能藉此吸引年輕顧客，但這樣的轉變也確實令他驚訝。

27歲的東京女上班族表示，化妝品非常看個人膚質適不適用，且因為單價較貴，希望能有專業人士來做講解，因此來實體百貨能有較完整的商品體驗。堀添瑞穗表示，原先認為女性消費者年輕的女性消費者希望能不被打擾的選購，但事實是，她們在消費時也很慎重，常常會希望能聽取一些專業意見。

且該店面因為經常接待的都是較為年長的顧客，店員代人都非常親切，該名上班族認為，「若這裡能夠獲得年長者的支持，就代表這裡值得信賴」而過去為中老年女性所設置的護膚品試用區，近期也獲得年輕人的好評。

▼日本百貨靠商品體驗服務殺出一條血路。（百貨公司示意圖／記者季相儒攝）