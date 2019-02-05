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過年宅在家長知識　投資人必看10大不燒腦財經電影推薦

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財經中心／綜合報導

去年可說是全球金融市場震盪的一年，美中貿易戰、油價大起大落...無數個不確定性影響著市場的穩定性。在回顧去年的同時，也可透過幾部經典財經電影，回顧過去幾個重要的金融大事。

1. 大賣空（The Big Short）

「讓我們陷入困境的不是無知，而是看似正確的謬誤論斷。」大賣空描述著2008年金融危機爆發前夕，4位經理人如何事先洞悉次級房貸危機、看穿泡沫假象，而與銀行對賭，通過做空次貸CDS而大幅獲益的過程。短短130分鐘的電影，簡明扼要地解釋金融危機發生的前因、後果。

大賣空

2. 華爾街之狼（The Wolf of Wall Street）

《華爾街之狼》是以股票經紀人喬登貝爾福（Jordan Belfort）作為原型拍攝的電影，其本人也在電影中短暫露臉。片中演出那些年薪上百萬美元的華爾街人士，過著怎樣紙醉金迷的生活。而喬登貝爾就在這樣的背景下，透過話術及心術擄獲投資人的信任。

他的聰明才智讓他在華爾街的財富與地位扶搖直上，最後卻因詐騙犯罪遭逮捕。此電影對那些遊走違法邊緣的投資人來說，多少有點警示的意味。

3. 金爆內幕（Gold）

《金爆內幕》是由90年代差點引發金融危機的Bre-X金礦公司醜聞案的真實事件改編，片中的肯尼威爾斯（Kenny Wells），就是以加拿大礦業公司Bre-X創辦人大衛瓦修（David Walsh）作為原型。

Bre-X於1993年宣稱在印尼發現了金礦，自1995年6月到1996年5月短短一年內，該公司股價飆漲61倍，不僅投資人趨之若騖，許多基金及養老金都紛紛參與投資，在Bre-X尚未有任何獲利及營收的情況下，許多持有該公司股票的投資人都已成為百萬富翁。

多方角力開始爭奪資源，卻並未發現金礦，接著各種利空接踵而來：最初聲稱發現金礦的地質學家跳機自殺、Bre-X布桑的岩心庫遭遇火災，投資人開始懷疑金礦的真實性，Bre-X股價在一日之內狂瀉82％，靠著Bre-X致富的投資人一夕破產。此事件不僅是一起「礦業傳奇」，更是一場「資本神話」，經過該起事件，加拿大也催生了礦業項目披露標準NI 43-101。

馬修麥康納甩李奧納多　《金爆內幕》成「華爾街下匹狼」（圖／甲上娛樂提供）

▲《金爆內幕》（圖／甲上娛樂提供）

4. 大到不能倒：金融海嘯真相（Too Big To Fail）

大到不能倒（TBTF）是經濟學上的概念，指當一些規模極大或在產業中具有關鍵性重要地位的企業瀕臨破產時，政府不能等閒視之，甚至要不惜投入公帑相救，以避免那些企業倒閉後所掀起的巨大連鎖反應造成社會整體更嚴重的傷害。

這部電影是根據同名暢銷書改編，若說《大賣空》是以經理人的角度講述2008金融風暴前後所發生的事，《大到不能倒》就是以美國財政部、聯準會、四大投銀及重要商銀的執行長們、國會、證管會及英國金融服務監管局等多方角度重現2008年的金融危機如何產生、如何逐漸失控，最終演變成全球金融風暴。

5. 黑金風暴（Inside Job）

前面介紹的電影都屬於劇情片，而《黑金風暴》則屬於紀錄片。該紀錄片從冰島債務危機開始講起，話鋒一轉「紐約不是也這個樣子嗎？」，正式展開該紀綠片想探討的內容。

《黑金風暴》採訪了多位官員，及華爾街人士、財經記者，以抽絲剝繭的方式帶領觀眾一窺2007年至2008年全球金融風暴的起源，那些「金融工程師」如何構築「夢想」，向人民不斷輸出「美夢」，要求他們掏錢，並向他們保證「穩賺不賠」。

結果這個虛擬的經濟體終究被撐破，一家家公司如骨牌效應般陸續垮台，拖累底下員工、拖累政府財政，接著便拖累全球金融體系。諷刺的是，當初造成金融危機的罪魁禍首們，如今仍安然無恙地繼續坐收名利。

6. 黑心交易員的告白（Margin Call）

別意外，這片也是以2008年的金融海嘯作為背景。在金融風暴正式爆發前夕，一間投資銀行正在進行大規模的裁員與部門調整，一名資深分析師臨走前將自己尚未完成的分析交給一名菜鳥分析師，該名菜鳥分析師便發現公司的財產評估出現漏洞，將使公司面臨巨大風險。經過層層通報，開過多次會議後，公司高層竟決定將這些不良債權拋售，將風險轉嫁給社會大眾。

雖然交易員僅是做了自己的工作，即為公司謀取最大利益，但這之中仍有許多人在工作與道德間左右為難。該片的劇情幾乎沒有任何高潮，通篇節奏都相當沈穩，絲毫沒有危機前夕山雨欲來的氣氛，反而是營造出一種「暴風雨前的寧靜」氛圍，怎知一覺醒來，世界已翻天覆地。

7. 金錢怪獸（Money Monster）

《金錢怪獸》是一部諷刺當代華爾街透過高科技交易包裝金融詐欺的劇情片。片中一名金融節目「Money Monster」主持人靠著內線交易，向觀眾推薦、分析股票。結果一名年輕散戶信以為真，投入大筆金錢卻血本無歸，一氣之下衝進節目直播攝影棚，綁架了該名主持人。

篇中以財經專家、股票公司、投資人三者的連鎖關係，導引出公平公正公開的誠信議題。跨國企業如何操控金融體系玩著兩面手法，那些所謂的「財經專家」如何用誇張的言詞鼓動投資人貪婪的心。該片雖人劇情聳動，但反思力道卻相當強勁。

金錢怪獸

8. 全面開戰（At War）

勞資雙方的爭議，無論在台灣或國外，一直都是難解的議題。法國電影《全面開戰》講述一間法國工廠，為了追求更高的利潤，毀壞之前與勞方簽訂的協議，不顧一切要將工廠遷往工資更低的羅馬尼亞。對此不滿的工會，開始一系列的抗爭，從罷工、談判、政府介入到佔領其他工廠，最後甚至讓總裁坐上談判桌。

全球化的時代，為追求更高利益犧牲員工、甚至裁員屢見不鮮，也讓法國街頭常出現社會抗爭運動（如目前進行的黃背心運動），而套用在台灣，像華航事件等也相當適用。本片雖是虛構，但導演想告訴我們，全球化時代，勞資雙方如何取得平衡點，而政府如何從中協助，是現在世界都在面臨的難題。

9. A錢大玩家（Rouge Trader)

90年代中期，大量歐美的熱錢流入亞洲，而這部真人真事改編的電影，起源於1位銀行員的投機行為。面對投資虧損，你會選擇設停損點縮手，還是壓住更多資金，希望可以翻回來?主角選擇在債務上豪賭一場，前景也看似順利，然而一場阪神大地震，全部毀於一旦，甚至把整個公司都賠了進去。

這樣的故事內容有沒有似曾相識?因為像2008年的金融海嘯，不也是因為將機會賭在「債務」上，愛玩衍生性金融商品，才導致後續一連串的經濟崩盤。只能說電影教你的要學起來，可千萬別重蹈覆轍啊！

10.安隆風暴（Enron: The Smartest Guys in the Room）

當投資人想判斷一家公司經營的績效，絕對是從報表看起，但你有想過，報表上的數字一定都是真的嗎?至少在2001年的安隆公司，這件事是否定的，連檯面上的摩根大通、花旗、美林證券都給他一片好評，投資人又該何從判斷起？

美好數據背後，隱藏的是各方權力的勾結，當然電影結局這些政商權貴都沒有好下場，不過電影想告訴我們的是，如果為了賺錢，連自己的靈魂都出賣，這樣真的值得嗎？

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