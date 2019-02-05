「從面板到麵粉、放棄百萬年薪！」工程師接班百年餅店李亭香　敲餅體驗拚創新

▲老字號漢餅品牌李亭香，以「糕餅文化體驗」及「異業結合」，進行漢餅創新。（圖／李亭香餅店提供）

記者林淑慧／台北報導

大稻埕是不少人辦年貨的好去處，矗立在迪化街的李亭香餅店，歷史超過百年，曾任職的友達光電處長的二代接班人李佳陽，放棄百萬年薪回家接班，靠著糕餅文化體驗，為老店開創出新生命。

創立於1895年的李亭香餅店，經過多代傳承，最風光的時候，在北部地區共有九家門市，因現代人飲食消費習慣改變，目前只剩下創始的大稻埕店，以及李榮華堂兄弟在新北市各別經營的兩家店。

▲老字號漢餅品牌李亭香，以「糕餅文化體驗」及「異業結合」，進行漢餅創新。（圖／李亭香餅店提供）

父親李榮華經營下的李亭香餅店，從傳統漢餅、杏仁霜、白脫糖到香菸，或是家戶愛吃的休閒零嘴，在這裡通通找得到，就像是陪伴街坊一起成長的老鄰居一樣，也因人口老化，生意逐漸下滑，甚至因為建商破產被倒帳，發生財務危機。

眼看家業陷入危機，第二代李佳陽選擇回家接班，除了改造販售的品項，更跨界邀請咖啡職人合作糕餅下午茶，甚至在在華山文創園區打造糕餅文化館；「糕餅文化館是免費參觀的場域，館內最大特色是『糕餅文化牆』，牆上展示壽桃、發糕、4個月大的新生兒傳統要吃的收涎餅。」

▲百年老店李亭香的二代接班人李佳陽，曾是友達光電的處長，回家接班打造漢餅新文化。（圖／李亭香餅店提供）

李佳陽說，糕餅文化館的館內，高達80%的空間是文化展示，也放置漢餅的餅模，以及摸得到、玩得到的拓印版，供民眾敲打、互動的體驗漢餅文化，成功吸引年輕族群。

▲李亭香餅店仍秉持老師傅手做漢餅的美味堅持。（圖／李亭香餅店提供）

李佳陽接班十多年來，李亭香餅店的營收已足足成長三倍。展望未來，李佳陽表示，將持續深耕台灣糕餅文化，並透過異業結合與文化創意，讓國際觀光客也能深刻體驗的台灣糕餅文化之旅。

▲老字號漢餅品牌李亭香的漢餅創新。（圖／李亭香餅店提供）

▲平安龜造型的傳統漢餅，李亭香也做了造型上的創新，餅形更為小巧可愛。（圖／李亭香餅店提供）