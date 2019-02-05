高帥男模隱居六十石山　苦練揉茶功勇奪金牌茶大賞

▲曾是男模特兒的茶農王俊元，人生意外轉了大彎回到家鄉種茶，去年拿下全國製茶師季軍，也造就六十石山蜜香紅茶的燦爛崛起。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／專訪

終年雲霧繚繞的花蓮六十石山，是在台北擔任模特兒的王俊元的家鄉，從不喝茶的他內心受到故土召喚，決定返鄉重新復育荒廢茶園中的蜜香茶樹，更意外踏上揉茶之路，去年拿下全國製茶師季軍，也造就六十石山蜜香紅茶的燦爛崛起。

置身六十石山茶園間，可以立即清晰感受到，此地風土的不同一般：六百公尺海拔高度，晨間向晚都有氤氳霧氣繚繞，氣候溫暖適中；起伏有致的坡陵創造良好的排水條件；各方因緣條件適中俱足，難怪能躍居台灣數一數二的紅茶之鄉。

▲花蓮六十石山茶葉產銷班，是花蓮最年輕的產銷班，在全國各大茶類比賽中是金牌常勝軍。（圖／記者周宸亘攝）

實地走訪王俊元的茶園，任憑再三請求解析製茶成敗關鍵，得到的答案永遠都是「憑經驗」三個字，彷彿製茶是一門「只可意會，無法言傳」的獨門技藝。王俊元笑說：「製茶這門技藝，非得親目捲起袖子下場反覆操作，才能從中領悟。」

▲走進王俊元的茶園，採摘的百斤茶菁（茶葉新芽）幾乎全數遭小綠葉蟬吸吮，外觀不佳，卻擁有獨特的蜜香風味。（圖／記者周宸亘攝）

好比製茶第一重點從發酵開始，茶湯口味厚薄和發酵時間成正比。和釀造酒類的「醱酵」不同，茶葉從樹上摘下那一刻起就開始發酵，無須添加任何外來物，純粹靠葉片裡兒茶素類及多酚氧化酵素交互作用，產生花蜜般的清香。

▲走水是製茶的重要環節，王俊元說，「為了讓走水平均，每隔一段時間要用雙手翻攪茶葉，這道『浪菁』手法因人而異，巧妙就在手勁裡。」（圖／記者周宸亘攝）

「為了讓走水平均，每隔一段時間要用雙手翻攪茶葉，這道『浪菁』手法因人而異，巧妙就在手勁裡。」王俊元說，發酵時會將茶葉靜置室內，透過葉緣慢慢蒸散葉片水分（俗稱走水），藉由擾動茶葉，葉片彼此摩擦，葉緣細胞會稍微破損，促使氧氣跑進葉片內，發酵更平均。

▲「製茶這門技藝，非得親目捲起袖子下場反覆操作，才能從中領悟。」2018年全國製茶師季軍王俊元（圖左）說。（圖／記者周宸亘攝）

要如何拿捏蜜香紅茶的發酵程度，能用科學儀器檢測嗎？王俊元蹲下身子，指指自己的鼻子說，「發酵太輕，會有綠茶草青味，發酵過重又會失去清香感。完全得仰賴製茶師傅嗅覺判斷。」總歸一句：仍是憑經驗。

▲浪菁手法因人而異，有經驗的師傅會用清水洗手再摸茶葉，絕不碰肥皂，因茶葉容易吸附異味，要把外來影響降到最低。（圖／記者周宸亘攝）

王俊元感嘆，近年全球氣候異常，產地也受影響，每一批茶他都要視狀況修正發酵時間，沒有教科書可照表操課。從五光十色的演藝圈歸隱山林，他對紅茶製程的執著，也被戲稱是近乎「走火入魔」地步，注重口味的同時也顧及視覺美感，非得讓成品呈現渾圓球形，才罷甘休。

▲六十石山的蜜香紅茶得天獨厚，花蓮縣富里鄉農會已推出「旦茶六十」的新品牌，希望透過共同營運、共同行銷，來打響在地品牌知名度。（圖／記者周宸亘攝）