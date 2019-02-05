到銀行附近走走吧　豬年靠銀行發財的4招開運術

▲過年期間、年初都可以到銀行附近走走，吸吸銀行的財氣(圖／資料照)

記者吳靜君／台北報導

己亥豬年將到來，如何利用銀行、錢幣來開運，在來年可以招好財呢？易經財經專家陶文提供四種藉由銀行招財的方法，像是農曆、過年期間到銀行走走，招招財氣、上班的第一天，就將紅包、從廟方求來的錢母存到銀行，來為自己「招財納寶」。

第一招：每種幣值的新鈔各3張放在皮包內

過年之前到銀行換取的新鈔，整齊地排列在錢包裡頭。每一種幣值紙鈔三張，由小而大整齊排列，把銀行的財氣引到自己的錢包裡頭。以新台幣為主，如果有投資外幣的投資人也可以如法炮製。專家說，最好新鈔可以平整的放再直立或長夾之內，避免新鈔被折到，因為「富貴是不打折的」

第二招：發財水放財位、發財米放財位或放米缸吃掉，都能發財。

銀行領取的發財水是最好的開運聖品，除了擺在家中的財位（近門45度角），還有客廳的位置，因為豬年的「大財富位」在這裡。也可以將發財水噴灑在家中每個角落，讓整個家都佈滿銀行的財富能量，讓豬年可以輕鬆發財賺大錢。如果領到銀行發送的發財米，過年期間時候，整包拆開放置在米缸裡，與米缸的米參雜其中，慢慢吃掉。米缸外要貼春、滿字；或者把發財米放愈財位，也是和發財水有同樣的功能。

▲年前領到的發財水 、發財米擺於財位，是很好的發財小物，若沒領到，也可以到銀行最近的超商購買喔。（圖／台新銀行提供）

第三招：農曆期間，到銀行附近吸取財氣

民眾在年假期間可往住宅附近的銀行散步，然後在銀行附近的超商買瓶礦泉水，攜回家同樣也可以當成發財水。或者把把銀行贈送的紅包帶在身上（皮包中亦可），裡面不要擺放金錢，代表準備迎接今年的大財富。

第四招：過完年後將紅包、錢母存銀行 以錢滾錢

過完年後，銀行開門第一天（2月11日）將過年期間的紅包、廟裡求得的錢母，一起存在銀行中，有錢滾錢之意，也是招財的一種方法喔。

▼廟方加持過或從銀行取得錢母可以在銀行開業後存入銀行，以錢滾錢的意思。（圖／一銀提供）