恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

▲小朋友的理財觀念要從小培養起，而壓歲錢也是培養小朋友金錢概念的一環。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

豬年來囉！小朋友壓歲錢、領紅包是華人在春節很重要的習俗。凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄建議為人父母者，可趁著農曆春節透過壓歲錢，教會小朋友三大觀念，有禮貌、同理心以及小朋友金錢概念，讓小朋友懂得存錢、利用時間的概念從小錢變大錢。

過年給晚輩壓歲錢，是華人世界充滿人情味的習俗。宋朝時壓歲錢叫「隨年錢」，是按小孩的年齡來發，當時還有另一種特別的隨年錢，是宋朝后妃要準備獻給皇子皇女的「隨年金錢一百二十文」，掛在床頭以鎮壓邪祟，祝皇帝子女可以長壽活到一百二十歲，這也是台語俗諺「吃百二」的由來。每位子女都是父母心中的寶貝，都希望他們成為人中龍鳳，至於要如何「吃百二」，除了身體健康外，金錢管理得當也是重要的一環。

用「壓歲錢」教導孩子學會禮貌：在小家庭長大的孩子，通常不太會叫出長輩正確的稱謂、也不太懂得如何與長輩互動。趁著過年期間，會看到許多不常見的長輩，於會面前?會小孩子長輩的稱謂及如何說話才是有禮貌的， 最重要的是，藉由這次機會，當孩子收下紅包時，切記務必要向對方致謝、抱持感恩的心。學會禮貌，一生受用。

用「壓歲錢」讓孩子學會同理心：長輩們給孩子壓歲錢，表達的是一種祝福。反過來說，當長輩過生日或其他重要的節日，也可以和孩子討論，是否以後也可從壓歲錢中拿出一部分出來，回送給長輩，主要可培養孩子感恩回饋的美德，甚至可影響小孩未來做公益的心態，回饋社會。

▲善用定存，不僅培養孩子的金錢觀，也讓壓歲錢小錢變大錢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

用「壓歲錢」讓孩子學會金錢管理：要教育子女學會抵抗揮霍金錢的誘惑，首先要教導孩子聰明分配金錢。舉例來說，孩子若收到1萬2,000元紅包，可以花時間與其聊聊，看他想如何運用這筆錢？瞭解他心裡有哪些物質需求，若孩子想花300元買玩具、花1,500元手裱，可反問孩子是否確定往後沒有更重要的東西要買？若存起來是否能有更大的用途？引導孩子思考「支出」與「剩餘資金」的概念，藉著賦予支配管理金錢的權利，適時引導出孩子內心的價值觀，並藉機輔導或予以肯定。

若孩子表達想買手機1萬5,000元，與壓歲錢收入有所差距，可提醒孩子當夢想與現實有差距時，應該如何築夢踏實？可趁機反問孩子可從平時的零用錢，存下多少作為築夢基金。同時，也可建議孩子善用定期存款，若將1萬2,000元存入年利率1.5%的定存，一年後將可獲得約180元的利息，剩下的部份為人父母再幫他補齊，幫助完成他的夢想，作為獎勵。

張冠雄指出，藉此可以教育子女，遇到資源不足的景況時，要達成心中目標必須擬定作戰計畫，一來平時節省的開支、二來也要善用合適的理財工具，當時間慢慢累積，即可達成心中裡想。當然，為人父母者也要適時的伸出援手，幫助孩子圓夢，以免子女覺得目標遙不可及而中途放棄。其實教導子女規劃壓歲錢的同時，父母們也可以借此審視自己，在累積小孩的教育規畫上是否已經足夠，可以選擇其他利率更高、收益更穩健的理財工具等，累積小孩的教育基金。