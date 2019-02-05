英業達出廠筆電要價40萬　連大陸官員都買單

▲英業達董事長卓桐華親自示範AI筆電的強大功能。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

英業達今年舉辦尾牙時，同步展示旗下代工產品。其中一台看來外型像A4大小的公事包、厚達10公分的筆電，全名叫作「AI BOOK轉寫機（Speech Transcriber）」，竟然要價40萬台幣，等於買了一台能在路上跑小型車。

「在我跟你們講話時，這台機器已經把我說的話逐字打出來了」英業達董事長卓桐華親自示範，「你們聽，我一直在這邊干擾，都沒有寫錄進去」英達達個人電腦事業群總經理張輝在一旁試圖講話干擾卓桐華，來展示這台轉寫機俐落的收音功能。

會這麼貴，不是沒有原因，這台兼具多國語言語音辨識的AI筆電，不僅可立即將聲音轉為文字，還精通中、英、日、韓、德、法等數十種語言，甚至連大陸地方維吾爾族方言都能翻譯自如。

原來去年底，英業達和入選MIT全球最聰明的公司、智能語音的科大飛訊攜手合作，打造出這台AI BOOK轉寫機，體積跟一般筆電差不多，大小重僅5.5公斤，相當輕薄短小

這台要價40萬台幣的AI去年已經成功出貨，因為轉譯語言多樣又精準，在大陸政府官方單位市場頗吃得開，今年出貨上看500台。卓桐華更拍胸脯保證，這台轉寫機的毛利率絕是不「毛三到四」，算是英業達今年度殺手級產品之一。