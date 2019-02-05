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過年買彩券試運氣！威力彩3億等人帶回家

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▲▼▲▼昨天大樂透頭獎沒有開出，是連續兩期都摃龜，獎金累積上看3億元。（圖／記者吳靜君攝）

▲昨天大樂透頭獎沒有開出，是連續兩期都摃龜，獎金累積上看3億元。（圖／記者吳靜君攝）

記者馮建棨／台北報導

過年期間許多人會買彩券來試運氣，一早各地彩券行就排滿要買彩券的人龍。過年期間大樂透、威力彩天天開獎，昨天除夕（4日）大樂透頭獎無人中獎，是連續兩期槓龜獎金將累積到下一期，今天大年初一（5日），根據台彩顯示，目前威力彩預估獎金有3億元、大樂透1.58億元、大福彩1.97億元。

昨天（4日）除夕威力彩的頭獎獎金已經累積到2.71億元，不過無人得到，獎金會繼續累積，推估今天金額可達3億元。另外大樂透過年期間會持續加碼送出「春節大紅包」，目前已經開出117組，還有243組的100萬元大紅包等待待送出。

▲▼▲▼昨天大樂透頭獎沒有開出，是連續兩期都摃龜，獎金累積上看3億元。（圖／記者李毓康攝）

▼昨天大樂透頭獎沒有開出，是連續兩期都摃龜，獎金累積上看3億元。（圖／記者李毓康攝）

台彩總經理蔡國基表示，今年春節總共加碼8億元，最受民眾喜愛的「大樂透」天天開獎，每期頭獎保證1億元，且「大樂透」每期會加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

台彩舉例，民眾購買1注「大樂透」。就有機會成為億萬富翁，還有對中春節大紅包100萬元獎金的機會；活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。

▼昨天大樂透頭獎沒有開出，是連續兩期都摃龜，獎金累積上看3億元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼昨天大樂透頭獎沒有開出，是連續兩期都摃龜，獎金累積上看3億元。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：樂透,威力彩,加碼,新春紅包,台彩

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