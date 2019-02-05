獨家／新年大紅包！冰箱冷氣舊換新最多拿3千補助金　細節最快2月底公告

▲經濟部推出節能家電補助措施，過去提出冷氣冰箱舊換新可拿3千補助金，ETToday獨家掌握到消息指出，補助方案2月底就會公告，且不排除還會有加碼。（圖／示意圖／記者姚惠茹攝）

記者馮建棨／綜合報導

為了刺激內需及鼓勵民眾汰換家中耗電電器，經濟部將推出今年度的節能家電補助，《ETToday》掌握消息指出，經濟部最快2月底就會公布相關方案及申請細節，且補助期限回溯到去年底，另外還有「加碼」計畫。

經濟部過去曾表示，今年節能家電初步規劃有冷氣機、冰箱等電器，透過汰換舊家電就可拿補助金3千元，另外電動機車也有補助4萬輛的名額，加上部分地方政府還會提出額外的補貼，對於想汰換舊家電、傳統油車是一大利多。

經濟部說，今年確認節能家電補助每千瓦補助1000元，最多是3000元，不過「只有舊換新」才有，購買新品則沒有相關補助。而被問到過去有地方政府提出汰換就能領5千元的高額補助，經濟部長沈榮津回應，中央給予最高3000元的補助金，剩下部分則是由地方政府提出預算，若是有其他項目也是由地方政府來補助，中央會尊重地方的決定。

▲經濟部推出節能家電補助措施，過去提出冷氣冰箱舊換新可拿3千補助金，ETToday獨家掌握到消息指出，補助方案2月底就會公告，且不排除還會有加碼。（圖／資料照）



不過實際補助內容及詳細細節，經濟部都說「還在規劃中」，《ETToday》掌握到的消息，今年節能補助最快2月底就會公布相關細節及申請方式，且補助時間將追溯到2018年12月7日之後購買的冰箱及冷氣機，都可以申請補助。

官員還說，等地方政府提出各項節能補助計畫後，中央還有可能會「加碼」，電視、洗衣機等耗能家電都可能是補助範圍內。

▼經濟部推出節能家電補助措施，過去提出冷氣冰箱舊換新可拿3千補助金，ETToday獨家掌握到消息指出，補助方案2月底就會公告，且不排除還會有加碼。（圖／記者屠惠剛攝）