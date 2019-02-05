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影音內容模式變更　行動裝置、雲服務、IoT領OTT前進

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看電視,電視示意圖。(圖／達志示意圖)

▲影音內容從過去的電視播送逐漸轉移到網路OTT平台中傳遞。(圖／達志示意圖)

記者邱倢芯／綜合報導

隨著受聽眾的收視習慣改變，影音內容從過去的電視播送逐漸轉移到網路OTT平台中傳遞，根據CDN（內容傳遞網路）業者Akamai統計指出，到了2020年OTT影音收入將達到83.44億美元；而其中最大的關鍵點，便是行動裝置、雲服務，以及物聯網（IoT）三大關鍵引領OTT服務前進。

行動裝置為OTT帶來更「快」的傳播模式
Akamai產業策略總監陳秀慧表示，大家都知道，智慧型行動裝置的出現大大地改變了OTT平台的運作模式，現代人利用行動裝置來觀看電影、電視節目的比例越來越高，根據該公司統計，目前已經有高達50%的收視眾是透過手機、平板來觀看影片。

此外，手遊也是行動裝置為OTT產業帶來的一大好處。陳秀慧解釋，目前透過手機來玩遊戲的玩家已經增長到60%，有許多OTT業者意識到這一點，便開始與手遊、電競等產業進行合作，透過OTT平台協助賽事的直播串流。

除此之外，社群媒體也是智慧型手機為OTT產業帶來的好處。Akamai注意到，近年來社群媒體與OTT產業開始有了一定程度的整合，臉書、YouTube等開始逐漸發展出自身的OTT業務；而OTT業者也會利用這一類社群媒體更快速地將自己的平台內容散播出去。

雲服務讓OTT硬體成本降到最低
乍聽之下雲服務與OTT平台的關係不大，不過陳秀慧認為，透過雲端可以讓任何軟體隨時隨地提供你需要的服務；也就是說，過去的影音內容服務業者，往往都需要自備相當多的硬體設備，才能滿足收視戶的影視需求，但若是將自家服務架設在雲端上，即可隨時隨地的提供受聽眾服務。

且透過雲服務，也讓OTT產業發展出兩種不同的趨勢：第一，透過軟體模式可以讓業者產生更新的服務，且內容更容易地傳遞給消費者；其二，因為是軟體類型的服務，所以OTT業者可以更容易收集、了解每一個觀眾的收視偏好，讓廣告投放更加的精準且更快速。

物聯網貼近性、提升廣告投放預測性
物聯網給人的感覺又離OTT應用更遠了一些，不過陳秀慧指出，物聯網的增長與普及讓企業體會到，消費者需要更快、更貼近身邊的服務。

且恰好因為物聯網產品的貼近性，讓用戶使用習慣的大數據可更加容易收集；這意味著廠商可利用物聯網裝置來獲取觀眾偏好、性別、年齡層、工作性質、瀏覽/觀看歷史紀錄，來提昇廣告的投放效果。

陳秀慧舉例，當業者偵測到你過去都會一直觀看同一種類型的韓劇，那麼供應商就會推薦你觀看同種類的戲劇廣告，甚至是電影。預測性對於OTT產業相當重要 因為OTT業者可以根據你過去的觀看喜好，做出戲劇廣告的有效投放。

此外，過去OTT廠商一直都僅能採用單向的投放廣告，因為這些廠商僅能透過數據收集來投放廣告，沒有直接與用戶互動。

但若是能透過物聯網裝置來了解觀眾間互動的內容，比如說觀眾彼此間的影片分享等，勢必也將能改變OTT廠商的運作模式。

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關鍵字：行動裝置,雲服務,IoT,OTT

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