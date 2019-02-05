區塊鏈更臻成熟　狗年4大趨勢凸顯技術快速落地要大運用

▲2018年可說是區塊鏈技術最受關注的一年。（圖／翻攝 TechCrunch）

記者邱倢芯／綜合報導

去（2018）年可說是區塊鏈技術最受關注的一年，有許多產業都在思考要如何讓自家產品加以結合。根據國際會計師事務所PwC於2018年針對區塊鏈所做的調查中發現，目前世界有高達84%的企業，對於採用區塊鏈技術有相當大的興趣。而這84%的企業當中有10%的公司表示，有意將區塊鏈技術導入自家產業中，且目前已有做初步的導入實驗；有15%的企業已正式採用；32%的企業則是正在開發相關應用，不過也有20%的公司還在摸索階段。

在2018年可將區塊鏈技術大致分出4大應用趨勢：

技術探索期結束：

你可以發現，區塊鏈技術正在被企業大量的採用，這意味著「技術探索」階段已到尾聲，應用落地正悄悄地萌發。許多企業開始發現，在產線、供應鏈上導入區塊鏈技術，將有助於簡化作業流程，並確保產品品質與安全性。

舉例來說，國際硬碟大廠希捷科技（Seagate）即與IBM合作運用區塊鏈與資安技術打擊產品偽造問題。Seagate利用IBM的區塊鏈平台驗證硬碟產品來源，將協助製造商、整合商和業務夥伴對抗偽造硬碟，為資料管理產業全面提升多層資安防護。

新創更願意擁抱區塊鏈技術，並間接協助傳統產業：

新創公司由於沒有過往的「企業包袱」，對於新技術的採用意願必定相對於傳統產業來得更高，不過這不代表的傳統產業與區塊鏈技術劃清了界限；這些使用區塊鏈技術的新創公司或多或少都會與傳統產業合作，而他們提供的服務即可以區塊鏈作為基礎。

不只私人企業，公部門也對區塊鏈敞開雙臂歡迎：

區塊鏈技術在政府部門的應用越來越多，像是先前印度才利用此一技術發放了第一張嬰兒出生證明，而美國內華達州近期透過區塊鏈以太坊儲存/發放結婚證書，此外，像是澳洲也有利用基於區塊鏈的技術推行數位駕駛執照系統等。透過區塊鏈技術，可以讓以往被民眾詬病的「官僚」緩慢行政效率，大幅度地提升。

「安全性」是為技術快速落地最大優勢：

區塊鏈的「去中心化」特性造就了技術安全性，最主要的原因在於，其底層架構並不是傳統的中央伺服器；對於駭客而言，相較於過去僅需攻擊特定伺服器就能竊取資訊，區塊鏈的去中心化/分布式設計，讓資訊竊取變得更加困難，也確保了資訊的安全；這也就是為什麼有越來越多的企業、政府，願意導入區塊鏈技術。