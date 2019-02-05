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券商發行指數投資證券（ETN）將於4月底上線　一次教你怎麼投資最賺

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▲▼台股,投資策略,投資人,散戶,財經,技術分析。（示意圖／達志影像）
▲多家券商今年年初就踴躍申請上市櫃ETN認可，預計在今年四月底就可掛牌上市。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

或許大家都知道股神巴菲特強力推薦的ETF，同時也是許多投資專家認為，兼具分散風險、流通性佳與管理費較低的最佳投資工具，而因為ETF追蹤的是標的指數，讓許多忙碌的投資人可避免選股風險；而今年4月底也有類似的商品要上線，那就是「指數投資證券（Exchange Traded Note,ETN）」。

而投資ETN的報酬率，就等同於這檔追蹤標的指數的報酬率，因此投資人可望付出比ETF更低的追蹤成本，拉高投報率。為區隔ETF與ETN，主管機關限制券商第一年申請的指數，不得重複ETF的連結指數，但其他交易規範多比照ETF，而且搶在4月掛牌前夕，已有許多家券商躍躍欲試。

其實全球首檔ETN商品早在2006年由美國巴克萊銀行所發行，追蹤高盛原物料指數，目前美國 ETN 檔數已發行 207 檔，歐美資本市場除了美國，英國、法蘭克福、巴黎泛歐交易所都有ETN；亞洲包括日本、韓國、新加坡等也已有ETN商品。證交所表示，台灣投資人屬性活潑對新商品接受度高，ETN今年4月底掛牌上市，預期可創造證券業新的發展機會，並提供投資人新種投資交易工具。

證交所表示，ETN與ETF兩者雖都是追蹤指數，但與ETF較為不同的是，ETN為具「有到期日的有價證券」，追蹤標的指數表現，在集中市場交易；且ETN發行人承諾，在ETN到期後支付投資人持有期間內，與所追蹤指數完全相同的報酬，當然另外需要扣除固定的投資手續費用。

證交所也提醒，因為ETN投資人不像ETF，並未持有投資組合，而是發行人承諾到期時支付投資人應得的報酬，因此，首先投資人須承擔發行人的「信用風險」；再者無法計算資產價值，發行人依據追蹤指數的漲跌，計算ETN的參考價格，稱為指標價值；第三，ETN在存續期間可能不另支付息值

證交所也提醒，而ETN漲跌幅方面，若是追蹤國外指數無漲跌幅度限制，若是追蹤國內指數漲跌幅度一樣為10%，國內槓反則加計倍數。且因ETN定義為其他有價證券，適用證交稅率千分之1，與ETF相同，均是股票買賣的3分之1。而ETN限制不得當沖、信用交易、借券、零股交易；不得做為權證標的及擔保品、定期定額、綜合交易帳戶；外陸資不得買賣等。

根據證交所和櫃買中心資料，首檔ETN預計最快今（2019）年4月問市，目前元大證券、富邦證券、元富證券、兆豐證券、華南永昌證券以及凱基證券等皆申請指數資格認可，最快在4月底掛牌上市，除提供投資人更多樣化投資工具外，同時增加證券商新種業務的發展。

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關鍵字：ETN,指數投資,指數投資證券,台股,投資建議,ETF

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