小資女新年投資術！買零股掌握4原則不踩雷



▲買零股有許多眉角，小資族要小心不採雷才能賺錢。（圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

許多收入有限的小資族，一聽到投資「股票」的反應，往往是望之怯步，其中調查出最大的原因就在於一張好的股票動輒數萬達十幾萬元，對於小資族負擔實在太大！但主管機關開放購買「零股」後，許多小資族就能透過有限的收入來參與資本市場，且以分批買進的方式，變相強迫儲蓄，加速財富累積；但現在零股交易都是在盤後時段，其實不容易買到，也有許多要小心不要踩雷的4個原則。

除了盤後時間交易外，雖然零股的手續費都是成交價乘以0.001425（電子下單可能另外折扣），但基本上券商都有單筆手續費最低20元的限制，也就是說，單筆投資不達20元就以20元計算，如果小資族一次買太少的話手續費相對占比高，累積下來用零股買到一張股票花的成本，其實會比一次買一張整股來的較不划算。

第二，投資零股要參考若此公司過去配發「股票股利」與「現金股利」的股利政策，還有越熱門的投資標的，零股的成交量也會比較高，自然能提高小資族購買零股成功成交的機率。

第三，但因為熱門股的零股成交價會比整股收盤價高，又出現了買零股累積成整股的成本比一次買整股來的高的狀況，因此選擇投資時，要特別小心別讓零股溢價吃掉獲利，可以上證交所「零股交易行情單」查詢，積少成多可是很可觀的。

最後，除了標的以外，買進的策略也很重要，小資除可以透過自己分散買進零股，或是洽券商定期定額一個固定的金額作零股的買進。這兩者的差異在於，若是買進的標的為成長性高的股票，之後股價有上漲的可能，那就傾向於使用前面自由買進零股的方式操作，因為可以在相對低價的時後，大量的買進，二來也才不會讓零股溢價吃掉獲利。而若是穩定的產業，則適合定期定額的買進，長期下來購買成本離年均價相距不大。