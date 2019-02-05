　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

小資女新年投資術！買零股掌握4原則不踩雷

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）
▲買零股有許多眉角，小資族要小心不採雷才能賺錢。（圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

許多收入有限的小資族，一聽到投資「股票」的反應，往往是望之怯步，其中調查出最大的原因就在於一張好的股票動輒數萬達十幾萬元，對於小資族負擔實在太大！但主管機關開放購買「零股」後，許多小資族就能透過有限的收入來參與資本市場，且以分批買進的方式，變相強迫儲蓄，加速財富累積；但現在零股交易都是在盤後時段，其實不容易買到，也有許多要小心不要踩雷的4個原則。

除了盤後時間交易外，雖然零股的手續費都是成交價乘以0.001425（電子下單可能另外折扣），但基本上券商都有單筆手續費最低20元的限制，也就是說，單筆投資不達20元就以20元計算，如果小資族一次買太少的話手續費相對占比高，累積下來用零股買到一張股票花的成本，其實會比一次買一張整股來的較不划算。

第二，投資零股要參考若此公司過去配發「股票股利」與「現金股利」的股利政策，還有越熱門的投資標的，零股的成交量也會比較高，自然能提高小資族購買零股成功成交的機率。

第三，但因為熱門股的零股成交價會比整股收盤價高，又出現了買零股累積成整股的成本比一次買整股來的高的狀況，因此選擇投資時，要特別小心別讓零股溢價吃掉獲利，可以上證交所「零股交易行情單」查詢，積少成多可是很可觀的。

最後，除了標的以外，買進的策略也很重要，小資除可以透過自己分散買進零股，或是洽券商定期定額一個固定的金額作零股的買進。這兩者的差異在於，若是買進的標的為成長性高的股票，之後股價有上漲的可能，那就傾向於使用前面自由買進零股的方式操作，因為可以在相對低價的時後，大量的買進，二來也才不會讓零股溢價吃掉獲利。而若是穩定的產業，則適合定期定額的買進，長期下來購買成本離年均價相距不大。

ET快訊
公婆「變態霸凌」逼生第三胎　除夕還嗆親家..媳忍3年大爆發
首次半小時抽完60支籤擲嘸筊！南鯤鯓代天府宣布今年沒國運籤
夫手機半夜狂響是「老婆」傳親密照！正宮被吵醒一看氣歪

關鍵字：小資族,投資理財,買零股,定期定額

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

安心過好年！抗震避險投資組合大公開

狗年賠太慘！豬年3招投資搏翻身！

豬年為自己作一份「持股健檢」！

股市退潮了？法人最看好的不是科技股 居然是黃金

專家傳授 投資黃金前必先搞懂3件事

恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

小資女新年投資術！買零股掌握4原則不踩雷

不管全球抵制！華為老員工分紅至少拿457萬

英業達出廠筆電要價40萬　連大陸官員都買單

豬年走春賞花 北石門看櫻花、南曾文找梅花

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

小資女新年投資術！買零股掌握4原則不踩雷

不管全球抵制！華為老員工分紅至少拿457萬

英業達出廠筆電要價40萬　連大陸官員都買單

豬年走春賞花 北石門看櫻花、南曾文找梅花

過年買彩券試運氣！威力彩3億等人帶回家

找專屬發財位、挑幸運數字　中獎人教戰春節刮刮樂訣竅！

獨家／新年大紅包！冰箱冷氣舊換新最多拿3千補助金　細節最快2月底公告

影音內容模式變更　行動裝置、雲服務、IoT領OTT前進

7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

重解南鯤鯓國運籤「行舟上高灘」！韓國瑜逆轉勝　網直呼：神預言

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

過年迎戰夫家25組大家庭！　「嫁入22年認不出長輩」狂被念…老公反應讓她心寒

蔡英文跟「迷你廚師」做菜 　私房食譜曝光

恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

排旋轉蓮花、「春福」等字　央視春晚2萬人共演「少林魂」

電商世代前進義烏　00後台青林柏翰：有種往前衝的氛圍

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

財經熱門新聞

即／1.2億大樂透開獎！中獎號..

勞保年金一次領還是月領好？這數..

搶連號刮刮樂尬輸人　八里勞工撿..

台彩曝秘密統計！350元7連碰..

大樂透、威力彩雙槓　頭獎累積到..

全台7間有求必應財神廟報你知

年關近　310萬人提早領勞保給..

除夕夜還有威力彩！幸運獎號開出

冰箱冷氣舊換新最多拿3千補助金..

錢包選對4種招財顏色　豬年財運..

是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容..

矽晶圓漲勢未歇　豬年開春概念股

16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

7年換10個工作　她月薪難破3..

更多熱門

相關新聞

年終獎金理財術　一張表看懂買保單優先排序

民眾可參考「2/3保單組合法則」，檢視自己若是屬於單身小資族、單身中產族、已婚頂客族或是已婚有子族等4種族群時，如何安排適合保單優先順序。

達人教戰　小資族省錢妙方

紅包到手　專家：三成定期定額

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花6萬享受愜意生活

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面