矽晶圓漲勢未歇　豬年開春概念股搶賺錢

▲矽晶圓今年漲勢未歇。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

矽晶圓去（2018）年經歷豐收的一年，出貨量寫下歷史新高，總銷售金額創下11年來新高。國際半導體協會（SEMI）看好今（2019）年矽晶圓仍供給吃緊，出貨量將再次改寫歷史紀錄。合晶(6182)、嘉晶(3016)、中美晶(5483)、環球晶、台勝科等皆可成為開春概念股。

根據SEMI發布報告，去年全球矽晶圓出貨總面積較前一年增加8%，創下歷史新高，且在報價調漲下，去年矽晶圓總銷售金額年增率衝上31％並創下11年來新高。台股封關前，矽晶圓族群也領漲一波，強勢表態。

去年第4季以來矽晶圓報價雜音湧現，由於智慧型手機等終端需求減弱，加上記憶體廠上半年需求減緩，矽晶圓廠第2季恐面臨降價壓力，就連晶圓代工龍頭台積電也釋出會與矽晶圓廠重新議價的消息。

然而包或台廠環球晶、日本信越（Shin-Etsu）等矽晶圓廠表示不會重新議價，甚至日本矽晶圓大廠勝高（Sumco）表示目前還不打算降價。換言之，重新議價可能依個案而定。

其他像是大環境因素包括中美貿易戰壓抑市場需求，並且帶給產業連鎖效應，業界普遍認為，強勁需求的應用像是車用、指紋辨識、感測等價格相對有撐。