7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

▲年後即將迎來一波轉職潮，許多上班族選擇這時機轉換跑道。（示意圖／記者彭懷玉拍攝）

記者紀佳妘／台北報導

「職場跳跳族」常常被企業貼上不穩定的標籤，畢竟換工作假如過度頻繁，很有可能成為公司的拒絕往來戶。一名從商科畢業的女上班族，在職場上打滾了7年，卻已經換了10份工作，但是依然難以突破月薪3萬的天花板，下定決心投資自己，想要趁機翻轉人生。

現年30歲張小姐從國貿系畢業後隨即踏入職場，不過卻一直擔任行政助理、秘書、總務類型的工作，月薪僅比基本工資在高一些，大概都在2萬3000元至2萬4000元左右，她覺得工作內容太過單調，遲遲在事業上找不到熱情。

在職場上打滾7年的她，一共換了超過10份工作，其中最短的工作只做了1、2個月，最長的一份工作也做不到2年就離開，可說是職場上的「跳跳族」。直到去年初，張小姐決定轉換跑道，找到一份行銷企劃的工作，雖然從助理當起，不過卻也意外從工作中發現樂趣。

▲她7年換了10個工作，月薪卻遲遲無法突破3萬元的天花板。（示意圖／資料照）

在歷經行銷企劃助理短暫的學習後，她順利進入金融相關產業，擔任網站行銷企劃，月薪約2萬8000元，薪資待遇比之前好以外，最大的收穫是找到自身興趣，雖然每天得上班10個小時，但卻從未喊苦，甚至額外花時間和金錢進修相關課程。

為了讓職業生涯不中斷，她把握時間進修，提升行銷企畫的能力，將自身所學的行銷工具，運用在實務上，可以立即感受到貼文成果像是觸及率、點擊率的回饋，讓她頓時覺得很有成就感，也非常願意花時間，投資自己的行銷能力，未來能夠更上一層樓。