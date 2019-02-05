　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

美髮設計師1天上12小時超血汗　平均時薪128元低於基本工資

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼頭髮,髮廊,設計師,洗髮,剪髮,美髮師,洗髮店。（圖／取自Pixabay）

▲美髮設計師每天工作長達12個小時，月薪卻只有3.4萬元，期盼能夠早日擺脫低薪、窮忙的生活。（示意圖／取自Pixabay，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

又到了一年一度的農曆新年，許多人計畫年後轉職、跳槽，一名年近40歲的美髮設計師離開家鄉，北漂租屋獨立生活，儘管月薪平均3萬4000元，不過每天工時長達12小時，讓他體力不堪負荷，加上考量經濟因素，決定年後大膽轉職，挑戰高薪業務工作，早日擺脫低薪、過勞的生活。

一身時尚的打扮，手拿剪刀俐落幫客人修整頭髮，擁有15年經驗的美髮設計師Simon，辛苦熬了10多年，從助理一路做起，如今已成為獨當一面的設計師，儘管月休8天，不過每天工作仍得長達12小時，平均月收入只有3萬4000元，換算下來時薪僅128元，甚至低於基本工資150元。

▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲台灣薪資成長停滯，不少人為追求更好的生活品質，選擇遠赴海外工作。（示意圖／CFP視覺中國）

年近40歲的他憶起當時滿腔熱血投入美髮業的自己，其實Simon原先是念電子系，後來發現對於美髮相當感興趣，因此決定在大二時休學，一頭栽進美髮業，擔任助理時期，月薪僅22K至23K，後來升至設計師，改採無底薪抽成制，不過他無奈說，「髮廊無法提供保障客源，所以設計師收入並不穩定」。

許多設計師為了不錯失任何可以賺錢的機會，只好一整天都待在髮廊「等待」客人上門，因此對Simon來說，超時加班根本是家常便飯，不過卻無法像其他上班族一樣有加班費可以領，「媳婦熬成婆」的那一天不知道何時會來，滿腹辛酸無人知。

在長期超時工作體力不勝負荷下，加上考量經濟狀況，Simon萌生轉行的念頭，期盼早日擺脫低薪過勞的生活。不過農曆春節前這段期間正是美容美髮業的旺季，剪燙髮的需求大增，他決定先賺完這一波生意，明年農曆年後再跳槽，尋求高薪業務工作，重新找回工作與生活之間的平衡。

ET快訊
台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入

關鍵字：美髮,設計師,助理,工作,工時,月薪,業務,轉職,跳槽,高薪,過勞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

誰說興趣不能當飯吃　女大生另類打工寫春聯「20天賺1萬」

工程師外派越南、大陸後決定返台　打破迷思「薪水不錯在台灣也很好」

保全每天上工12小時卻連2年領200元禮券年終　他嘆「給1個月不為過吧」

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

菜鳥起薪32K變25K被坑　老闆冷回一句「工作天數少所以要扣薪」

堅強媽為陪伴「慢飛天使」長大　她靠手工蛋捲扛起家計不喊苦

24歲上班族連2年領千元年終　今年乾脆裸辭靠接案月薪從31K變60K

7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

美髮設計師1天上12小時超血汗　平均時薪128元低於基本工資

盛大網路創始人陳天橋31歲擁90億資產　網遊產業先驅急流勇退留傳奇

矽晶圓漲勢未歇　豬年開春概念股搶賺錢

「照明人」蔣春燕45萬創業賺回上億利潤　今轉型押寶智能家居

區塊鏈更臻成熟　狗年4大趨勢凸顯技術快速落地要大運用

錢包顏色學問大　選對4種招財顏色　豬年財運旺

金豬年求財運旺旺來　全台7間有求必應財神廟報你知

快訊／頭獎雙槓龜！大樂透初一上看2億　威力彩初三3.3億

豬年市場投資如何趨吉避凶？國際5大投資策略師教戰守則公開

初一玩到初六！徜徉林木7個人氣景點　到這還能領「豬豬1元復始」

年假南漂！全台唯一高空夜市、向日葵迷宮　高雄必訪6大新景點

機器也能做出古早味的手工粉圓？台南等咧古早味粉圓：關鍵是人

改裝出雲號只是第一步！　陸專家：需警惕日本的逐步突破

年假9天一定能追完的劇！　網激推6部必看新影集

一聞就難忘！頂級香氛MFK推出文青「自由之我」淡香精

7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

初一走春「南下6路段」恐塞爆　下午2點上路避車潮！

定期乳房X光攝影檢查　有效降低乳癌死亡率

己亥年生肖運勢／狗來旺吉星高照、虎霸天財祿臨門

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

財經熱門新聞

即／1.2億大樂透開獎！中獎號..

搶連號刮刮樂尬輸人　八里勞工撿..

勞保年金一次領還是月領好？這數..

台彩曝秘密統計！350元7連碰..

大樂透、威力彩雙槓　頭獎累積到..

除夕夜還有威力彩！幸運獎號開出

全台7間有求必應財神廟報你知

年關近　310萬人提早領勞保給..

是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容..

錢包選對4種招財顏色　豬年財運..

最年輕首富31歲坐擁90億資產..

矽晶圓漲勢未歇　豬年開春概念股

16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

更多熱門

相關新聞

年後轉職潮「薪資面議掰掰！」　月薪4萬以下不得面議

不少人利用農曆春節假期修改履歷，醞釀年後跳槽，因就業服務法修法已經生效，自即日起，企業刊登職缺若月薪未達4萬元，不得公開揭示「面議」，應依法公開薪資範圍，求職者記得別讓自己的權益睡著了。

勞保不可不知！茶水間燙傷算職災嗎？

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

前男友都包1萬！女：過完年就分

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

飛落淚被刪...F.I.R一年就崩解！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出來

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

他驚「台北女生比較美」老司機說話了

陸男星PO「年夜飯」長這樣！網笑翻

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻譯

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

劉謙35年來「最神魔術」！

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面