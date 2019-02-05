美髮設計師1天上12小時超血汗　平均時薪128元低於基本工資

▲美髮設計師每天工作長達12個小時，月薪卻只有3.4萬元，期盼能夠早日擺脫低薪、窮忙的生活。（示意圖／取自Pixabay，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

又到了一年一度的農曆新年，許多人計畫年後轉職、跳槽，一名年近40歲的美髮設計師離開家鄉，北漂租屋獨立生活，儘管月薪平均3萬4000元，不過每天工時長達12小時，讓他體力不堪負荷，加上考量經濟因素，決定年後大膽轉職，挑戰高薪業務工作，早日擺脫低薪、過勞的生活。

一身時尚的打扮，手拿剪刀俐落幫客人修整頭髮，擁有15年經驗的美髮設計師Simon，辛苦熬了10多年，從助理一路做起，如今已成為獨當一面的設計師，儘管月休8天，不過每天工作仍得長達12小時，平均月收入只有3萬4000元，換算下來時薪僅128元，甚至低於基本工資150元。

▲台灣薪資成長停滯，不少人為追求更好的生活品質，選擇遠赴海外工作。（示意圖／CFP視覺中國）

年近40歲的他憶起當時滿腔熱血投入美髮業的自己，其實Simon原先是念電子系，後來發現對於美髮相當感興趣，因此決定在大二時休學，一頭栽進美髮業，擔任助理時期，月薪僅22K至23K，後來升至設計師，改採無底薪抽成制，不過他無奈說，「髮廊無法提供保障客源，所以設計師收入並不穩定」。

許多設計師為了不錯失任何可以賺錢的機會，只好一整天都待在髮廊「等待」客人上門，因此對Simon來說，超時加班根本是家常便飯，不過卻無法像其他上班族一樣有加班費可以領，「媳婦熬成婆」的那一天不知道何時會來，滿腹辛酸無人知。

在長期超時工作體力不勝負荷下，加上考量經濟狀況，Simon萌生轉行的念頭，期盼早日擺脫低薪過勞的生活。不過農曆春節前這段期間正是美容美髮業的旺季，剪燙髮的需求大增，他決定先賺完這一波生意，明年農曆年後再跳槽，尋求高薪業務工作，重新找回工作與生活之間的平衡。