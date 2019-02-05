春節搶發財！買大樂透最易變富豪　平均每年新增18個億萬富翁

▲大樂透。（圖／記者許力方攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

廣受民眾喜愛的「大樂透」，過年期間加碼3.6億元，連開10天滿足全國民眾的發財夢。根據台彩統計，電腦型彩券中買大樂透發財的機率較高，平均每年都為台灣新增超過18個億萬富翁。

據台彩的統計，近5年大樂透已經開出118個頭獎，去年因為買大樂透成為億萬富翁的人共有18位。且近5年來，年年都有超過18位民眾因大樂透晉升億萬富翁，尤其是2014年最多，當年共有36位民眾買大樂透中億元頭獎，2015、2016、2017則都各有超過20位。

以縣市來看，除澎湖縣、連江縣外，其餘縣市皆有開出大樂頭獎的紀錄，其中新北市累計開出23注，居全國第一，其次為台北市的16注和台中市的13注。此外，新北市、台北市、高雄市、桃園市近5年每年皆有開出大樂透頭獎。

今年過年，大樂透已從2月1日開始，到初六每天開獎，每期頭獎保證1億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包百萬獎金的機會，活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。