找專屬發財位、挑幸運數字　中獎人教戰春節刮刮樂訣竅！

▲刮刮樂。（圖／記者張凱喨攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

春節期間勢必要買點刮刮樂，試試新一年的手氣！台彩公司特別公布刮刮樂成功刮出百萬獎金，中獎人未公開過的中獎故事，民眾也能夠學著中獎人，希望都能在新的一年擁有財神運。

2018年12月的最後一天，大約晚上8點左右，兩位年紀約30歲的男子，一同步行經過桃園市中壢區的投注站，恰好看到店外的刮刮樂海報，兩人決定進門挑選一張刮刮樂來試試手氣。因為他們在報紙上有看到星座幸運號碼「37」，便挑選了編號37號的刮刮樂，本來是打算請店員新開一本，但因為剛好就有幸運號碼「37」的刮刮樂，於是直接就刮了這張，沒想到就刮出頭獎200萬。店員透露，當時兩人興奮地在店內大叫，直呼真的是太幸運了，不敢相信自己真的中了頭獎。

另有中獎人是選擇在自己發薪日買刮刮樂。新北板橋區一名在附近工地工作的工人，年紀約4、50歲。平常就有購買彩券的習慣，刮出大獎的當天剛好是發薪日，想說趁自己覺得運氣正旺的時候，一定要來買一下刮刮樂。

店員回憶，這位工人特別喜歡選2個相同數字的號碼，於是他先買了第一張22號，就有刮中小獎，繼續刮了好幾張原本想離開了，沒想到就看到自己很喜歡的33號，所以決定再買下這張。沒想到就是這張讓他刮出300萬的頭獎，讓他非常高興，直說「今夜作夢也會笑，很高興自己能被財神眷顧」。

拜金雞母也有用！台彩透露，新北市三峽區有一名客人刮出頭獎500萬，該名中獎人年紀約40歲，是住在附近社區的男性常客。店員說，這位客人每次買彩券都習慣先把彩券拿來拜一下店內的金雞母，希望金雞母可以幫他叼中億萬大獎，拜完後會再順便消費幾張100元或200元面額的刮刮樂。

刮出大獎當天，他先是刮了大約快10張的「金喜大禮包」，贏了快1千元，感覺手氣很旺。店員於是順道推薦這位客人說：「趁著手氣正好，可以試試500元的黃金娛樂城，說不定會刮中大獎。」客人便隨手挑了兩張並且再拿去拜金雞母，店員看客人挑好後，便跟客人說：「要不要也把刮刮樂拿去給金雞母拜拜看，說不定金雞母不只會叼電腦彩券的頭獎，刮刮樂說不定也叼得到喔！」想不到第二張真的讓他刮出頭獎，客人開心不已，直對店員說：「你家金雞母真的幫我叼了個頭獎耶！早知道我之前就該趕快把刮刮樂拿來拜了」。

另外，有名中獎人則是會選擇自己的發財位。台東縣台東市日前有民眾刮出二獎100萬元，中獎人是一名年紀約40歲的水泥工人，幾乎天天都會到投注站玩刮刮樂，尤其喜歡一個人坐在牆邊刮，那個位置幾乎是他的專屬座位區。刮出大獎的時候，店員還跟中獎客人一起數刮刮樂上面總共有幾個0，確認真的是刮中獎金100萬元！這名客人中獎後顯得很淡定，只問了100萬如何領獎的細節之後，便默默離開。