任天堂紅白機舊酒裝新瓶　可在新載具重生讓你過年玩到瘋

▲現階段包含任天堂、SONY，甚至是美國老牌遊戲廠商Atari都趕搭「復古」順風車。（圖／翻攝 unwire.hk）

財經中心／綜合報導

「我會和朋友一起玩電玩。」回憶起1980年代，那時的巴克拉克（Scott Bachrach）還是個生活在洛杉磯的少年。「週五晚上，我們會在宿舍瘋狂玩樂，一玩就是好幾個小時。」如今，巴克拉克已經是玩具公司Tastemakers的執行長，他想讓現在的小孩重溫他當時的感動，因此他目前正努力取得許多經典遊戲的授權，期望能再將來複製這股風潮。「這也是我們公司正在努力的目標。」

事實上，Tastemakers並非唯一有這個想法的公司，現階段包含任天堂、SONY，甚至是美國老牌遊戲廠商Atari，目前都在趕搭這個順風車，甚至本業並非遊戲商，而是零售頁的amazon和目標百貨（Target），也都大力推動販售經典遊戲，甚至是電動車大廠特斯拉（Tesla），也在最新的軟體更新中，放入Atari的遊戲。

電玩業分析師皮斯卡特拉表示，以前，我們總認為遊戲是一次性的，不過事實上，遊戲裡面的內在價值，遠超過我們想像。就如今年有在美國販售的5個新遊戲機中，就有一款是隨插隨用的舊式設備，甚至還帶動了電玩產業的成長。根據NPD和娛樂軟體協會（ESA）的數據顯示，美國遊戲產業營收已將近150億美元，較2016年成長18%。

▲面對大量經典遊戲重回市場，市場也將面臨飽和。（圖／翻攝自pixabay）

「會有這樣的原因，取決於經典遊戲的價格和方便性。」皮斯卡特拉進一步分析，除了經典遊戲平均約只要80美元，另外它還能隨插隨用，實在比現在許多高科技遊戲機方便許多。就拿任天堂當例子，2017它推出超任經典版，後來該年年底這款就成為該購物季最熱賣的遊戲機之一：若想在現代設備上玩經典遊戲，任天堂也推出訂閱服務「Nintendo Switch Online」，經典遊戲可輕鬆玩，數量也還在增加中。

看到了任天堂成功，索尼也不惶多讓，推出可玩20款經典遊戲的PlayStation Classic懷舊迷你遊戲主機，讓他不只在網路上推出經典，甚至有實體可碰。PS全球行銷部門資深副總裁勒姆培爾說，這就好像經典黑白電影，用彩色方式復刻上映。

不過，面對大量經典遊戲重回市場，皮斯卡特拉認為，這市場也將面臨飽和，且經典遊戲的授權也將越來越少，因此除了遊戲大廠任天堂以外的公司，其他遊戲商也都將面臨市場挑戰。