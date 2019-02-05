生肖起算霧煞煞　「老貓」解惑：從正月初一開始變換

▲民間有「豬年出生的寶寶可以享福」的說法。（圖／CFP）



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過去有關生肖起算的日子眾說紛紜，不少人對於正確的算法都霧煞煞，究竟是從正月初一還是立春之日開始計算？資深出版人「老貓」陳穎青就PO文解惑，「生肖就是從正月初一起開始變換，這才是標準答案。」

生肖起算的定義有兩派說法，從命理學來看，是以立春那一天開始變換；從傳統民俗的角度，則是以農曆正月初一開始算。陳穎青表示，在宋代八字命理學流行以前，正月一日的午夜子時一到，年、月、日、四柱、干支全都要進位，也就是說「今年初一出生的人就得屬豬」。

▲生肖起算從宋代開始受到八字命理的影響。（圖／CFP）



陳穎青解釋說，宋代開始流行八字命理，命理學家發現如果直接套用干支會碰到閏月危機，因為農曆的閏月是沿用前月的干支，因此「在不同月出生的人，卻可能擁有一樣的八字。」命理學家為了解決這個問題，決定把月柱干支改成依附於節氣，「用節氣計算月份，每年永遠都是十二個月，不會多也不會少，這樣跟八字理論就沒有衝突了。」

「八字體系的年柱從立春日轉變，那麼生肖配著年柱，也應該是在立春日轉變。」雖然這邏輯聽起來很合理，但是陳穎青指出，「這是八字體系才要這麼搞！」生肖幾千年來都和八字命理無關，算命的生平八字也根本不需要生肖，「兩者會牽扯在一起，只能說是八字算命沒學通的人亂扯。」所以生肖從正月初一開始計算才是正確的。

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