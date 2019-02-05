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盛大網路創始人陳天橋31歲擁90億資產　網遊產業先驅急流勇退留傳奇

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▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 盛大網絡創始人陳天橋。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

陳天橋是紅極一時的遊戲公司盛大網絡創始人，當年盛大可說是風光無限，他帶領著盛大走上巔峰，甚至被稱為大陸互聯網產業先驅者，盛大網絡製作的遊戲包含《熱血傳奇》、《傳奇世界》、《傳奇3》、《傳奇永恆》、《風雲》、《龍之谷》、《冒險島》和《永恆之塔》等，年僅31歲的他就擁有90億人民幣（約403億台幣）資產，而就在事業蒸蒸日上時，陳天橋選擇了急流勇退。

奪下《傳奇》代理成遊戲巨頭

綜合陸媒報導，1973年，陳天橋出生於浙江省，他提前一年從復旦大學畢業，獲得了經濟學學士學位。隨後，他在工作中遇到了現在的妻子雒芊芊，兩人認識不到6個月就結婚，然後一起辭職，在1999年創辦了盛大。

當時，許多創業者都急於創辦入口網站，但26歲的陳天橋選擇走另一條路，靠著大約6萬美元的積蓄，與雒芊芊以及他的弟弟創辦了一家網絡遊戲公司。

在2000年互聯網泡沫前夕，馬雲剛創立阿里巴巴，急需資金渡過難關，連員工的工資都快發不出來，裁掉了矽谷一多半的員工；百度才剛剛創立；騰訊因為QQ的舊稱QICQ而陷入商標侵權風波焦頭爛額，而陳天橋卻在2001年這個艱難的時刻拿到《傳奇》的代理權，從而一飛沖天。

《傳奇》這個遊戲成就了陳天橋，也是大陸遊戲從單機走向網絡的開端，數據統計，2000年時，大陸只有350萬台電腦可以上網，而到了2001年能上網的電腦就爆增到850萬台。《傳奇》的熱門帶動了上網普及率，緊接著讓大街開滿了網咖。

《傳奇》占了大陸70%的遊戲市場，在2003年的時候，遊戲註冊人數達到了1億人次，同時在線人數更是高達67萬。盛大也靠著《傳奇》的成功，2004年成功在美國納斯達克交易所上市，當年31歲的陳天橋財富也因此飆升至90億人民幣（約403億台幣），成為大陸最年輕的首富。

▲▼ 盛大網路遊戲。（圖／CFP）

▲ 盛大因代理《傳奇》爆紅。（圖／CFP）

娛樂迪士尼計畫全以失敗告終

但是隨之而來的就是青少年過度沉迷遊戲帶來的隱憂，因自制力不足而無心學習的青少年越來越多，這也給陳天橋帶來了許多壓力，於是他決定轉移重心，準備把盛大網絡打造成一個封閉的產業鏈，稱之為「娛樂迪士尼戰略」，由遊戲開發、遊戲運營、原創文學、視頻分享、影視製作、遊戲主題旅遊、版權分銷、無線分銷等遊戲相關業務構成。

首先推出的是盛大盒子，用戶可以通過盒子在電視上玩遊戲、看電影、上網聽歌等。然而，當年的內容資源基本掌控在大陸廣電總局手裡，這種新出的科技並不能迅速普及且被接受，在花掉4.5億美元（約138億台幣）之後，2006年4月，盛大盒子被廣電總局腰斬。

盛大盒子在推出之前就被內部一致反對，但對比今天的數位機上盒市場，可以映證陳天橋的眼光獨到，若盛大盒子放到今天可能還會有所作為，但是在當年那個視頻資源大部分被壟斷的情況下，盛大盒子的失敗其實並不意外。

而諸如此類的超前目光還有很多，比如說在2003年的時候，盛大嘗試過電子支付；2004年，陳天橋看到了文學的價值，收購了起點中文網；2004年，他創建了線上k歌遊戲《巨星》，然而這些項目卻都走向了失敗。

以2008年創立的盛大文學為例，當時盛大文學在收購起點中文網、榕樹下、紅袖添香、瀟湘書院等平台後，手握文學界的優質資源，行業統治力甚至超越巔峰期的盛大遊戲，盛大文學讓陳天橋再次攀上高峰，200萬名作家、700萬部原創小說、1.5億個用戶、每天新產生1億字的作品，更有72%的市場佔有率。

然而從陳天橋決定在2012年進行公司轉型，離開互聯網轉向投資時，盛大文學開始了混亂，歷經高管離職、知名作家和核心編輯出走、4度嘗試IPO失敗後，在2015年，盛大文學被騰訊收購，盛大網絡就這樣從互聯網龍頭位置退下，究其失敗的原因，是因為陳天橋的決策。

▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 盛大的衰落與陳天橋多頭經營有關。（圖／翻攝自百度百科）

失去初心又患恐慌症　陳天橋失敗路有跡可循

陳天橋曾表示他厭惡遊戲，所以他不再以遊戲為核心，只是從遊戲得到的錢中，撥出部分去打造他的娛樂迪士尼戰略，但盛大遊戲從未建立起遊戲研發的頂尖團隊，《傳奇》後再無席捲市場的遊戲面世，在陳天橋討厭遊戲的時候，他已經失去了自己的初心。

然而反觀大陸互聯網公司三巨頭，他們至今雖努力滲透對方的產業，但初心也一直都在；百度依然重視搜索，阿里仍舊悉心經營電商，騰訊也從未拋棄社群，這些根基的產業，是他們能持續發展擴大的動力。

陳天橋締造了大陸的網游產業，又在其最鼎盛時期黯然退場。如今，遊戲產業接連創下利潤新高，但已經沒有了陳天橋的身影。

陳天橋在市場環境不成熟，網絡平台不完善的情況下，開發網絡縱向發展，未在一直為他賺錢的遊戲領域下功夫，後來做的盛付通電子支付失敗，又跑去發行IPTV，然後在文學網站大熱後進行公司轉型，陳天橋的商業規劃太過飄渺，以致於無法抓準定位，最終才導致敗局連連。

陳天橋如果能重視他的核心遊戲產業，持續研發好的遊戲，然後在這個基礎上慢慢去進行他的娛樂迪斯尼戰略，或許今天的盛大網絡能在互聯網行業中有著舉足輕重的地位。

實際上，陳天橋在30多歲時，因為競爭和政府監管壓力增大，壓力正在透支著他的身體。他患上了恐慌症，隨著病情逐步惡化，原本陳天橋決定挽救自己的健康，但進行了藥物治療並恢復後，他又重新投入到了工作中。

2009年，陳天橋的健康再次告急，這一次，問題更嚴重、持續的時間更長。當時正是他的精神狀況到達谷底時，當時的他感到天暈目眩以至於無法移動。起初，他選擇到新加坡休息一下，但當他看到騰訊、阿里以及百度正在填補他所留下的市場空白時，他又計劃回歸，但是陳天橋的妻子則是強烈反對，告訴他未來還有其他機會。

2010年，陳天橋終於決定放下，舉家搬遷到了新加坡，並開始退出公司業務，2011年，陳天橋以23億美元（約709億台幣）把盛大網絡私有化。隨後，陳天橋夫婦出售了盛大遊戲股份，陳天橋從董事會辭職。盛大最終沒能成為大陸的迪士尼，隨著玩家從網路轉向手遊，盛大在遊戲領域也逐步沒落。

在新加坡的辦公室接受訪問時，44歲的陳天橋說他沒有多少遺憾。他更稱讚阿里和騰訊「做得非常棒」，表示自己對人生中的這段「停歇」心存感激。他說自己正準備繼續人生中的下一段冒險旅程，忘掉30多歲時的自己。「我打量著他（從前的自己），覺得他是一個前途無量的年輕人，」陳天橋稱，「但是我需要把那個陳天橋留在那裡，向前看。」

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