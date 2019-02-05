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「照明人」蔣春燕45萬創業賺回上億利潤　今轉型押寶智能家居

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▲▼ 。（圖／翻攝自百度圖片）

▲ 佳航照明創辦人蔣春燕。（圖／翻攝自百度圖片）

財經中心／綜合報導

過去十幾年間，照明行業風雲變幻，更記錄著中國大陸電氣市場的興衰。此外，照明行業的發展走勢，更主動或被動地著牽引著整個建材行業的發展節奏。這十幾年間，照明人應運而生、順勢而為，有人成功，也有人失敗。而蔣春燕，便是一個典型的照明人，她的創業故事是傳統照明時代的縮影，如今，她也為自己的事業立下了一座新的里程碑。

根據陸媒《智哪ㄦ》報導，在浙江做照明行業的資深人士，對蔣春燕這個名字都不陌生，因為她在傳統照明行業打滾摸索20年，從一個涉世未深的懵懂女青年，成長為產業裡的女豪傑。

1999年，蔣春燕大學畢業，拿著一份財務專業文憑，在一家軟體公司找到了一份人力資源工作，這份人力資源的工作，讓蔣春燕在與人的交流和對事的觀察上，得到了充分的鍛煉，更影響了後來她管理公司的行為模式，包含對內如何溝通、對外如何聯繫，她都有一套處事方針，工作四年後，有了基本積蓄的她，決定「北上淘金」。

當年，馬雲決定創業，剛好碰上互聯網即將進入泡沫期，軟體行業在當時看來並不穩定，能進政府或事業單位任職，才是年輕人的第一選擇。然而，蔣春燕對新鮮事物的探索欲，使她義無反顧踏入這個她未曾了解過的行業。這讓她比同齡人更先接觸一些先進的技術和概念。

▲▼一名媽媽發現兒子在房內用耶誕燈泡夾住乳頭，自體DIY致死。（圖／取自免費圖庫）

▲蔣春燕原本跟著姊夫做照明事業，後來決定自己創業，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫）

當時，蔣春燕的浙江姐夫在做照明行業，在當時看來十分新鮮的照明事業，吸引了蔣春燕的注意。在家裡人的協助下，2004年她以10萬元人民幣（約45萬台幣）資金啟動了自己的事業——佳航照明。

最初，蔣春燕以批發燈泡和支架為主，憑藉十足的幹勁和吃苦心，第一年佳航照明營收就有100萬元。又經過三年的摸索，她把握住了金鹵燈這波紅利，成功賺得了人生第一桶金，這也讓蔣春燕對照明事業更加堅定。

如今，蔣春燕的佳航照明年營收已經達到了3000萬人民幣（約1.3億台幣）。這位重慶女青年，硬是在高手林立的浙商土地上，用實力圈出了自己的“領地”。

蔣春燕回憶，從2004年到2010年這段時間，是照明行業的黃金時期。2010年到2014年這段時間，由於LED開始普及，照明行業面臨第二次洗牌（第一次是節能燈），但燈商還是有不少利潤空間，而2014年之後，整個照明行業開始由盛轉衰，即將迎來第三次洗牌。

照明人轉智能

其實，在2014年、2015年這段時間，蔣春燕作為照明批發商，已經隱約察覺到了行業的周期性衰退，她認為，第三次洗牌即將到來，照明行業必須迎向智能化。

蔣春燕發現，傳統照明業績明顯下滑、動力不足，她必須斷臂求生，再者，智能化解決方案已日益成熟，再加上中產階級紛紛崛起，改善生活型態的消費支出日益增加，尤其以智能家居首當其衝。經過三年觀察，蔣春燕堅定了自己的判斷。同時，智能行業也從啟蒙階段進入增長階段，智能家居的概念更加深入人心。

2018年，做了十五年照明的蔣春燕下決心轉型智能家居，她認為，無論從行業還是市場看，智能家居已經是必然趨勢。同年12月，蔣春燕的智能家居專賣店「鴻雁iHouse&阿里雲智能生活館杭州城北店」，在杭州燈具市場精品館開張，當天，鴻雁總裁王米成，以及燈具市場領導均蒞臨開業典禮，該店的開業，對鴻雁、對市場、對蔣春燕自己，都是一個值得記錄的歷史時刻。

▲▼ 。（圖／翻攝自百度圖片）

▲ 蔣春燕的智能家居專賣店在杭州燈具市場精品館開張 。（圖／翻攝自百度圖片）

蔣春燕表示，之所以轉型智能家居，有很多個因素。除了行業大環境外，照明人的優勢不可忽略，她認為，照明人轉型智能家居有著天然的優勢：因為燈光是必需、再加上照明行業銷售通路廣泛，利用以前累積的資源，可以很快開展工作，此外，照明產品本身就在智能化，即便不做全屋智能，也要做智能照明。

從最初的奇利、索氏，到中期的飛利浦、歐普，再到後期的鴻雁，蔣春燕在照明事業上與多個品牌打過交道，當要轉型智能照明時，她便選擇了與自己有著五年合作時間的鴻雁，而鴻雁轉型智能，也在一定程度上帶動了旗下經銷商的轉型之路。

談到2019年的規劃，蔣春燕躊躇滿志表示，佳航將在杭州的縣區開拓更多的經銷商，與鴻雁一同把區域服務做好、做深。

回到十年前，照明行業縱橫捭闔，人才輩出。當時，廠家數量少、信息不透明、房地產崛起，為照明業的爆發鋪好了康莊大道；如今，時過境遷，業態快速更迭，一部分老照明人開始擁抱智能照明與智能家居，而昔日的重慶女青年蔣春燕，也已經更新了自己的身份，成為智能家居人。

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