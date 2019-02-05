新年立志老是失敗？掌握3大關鍵成功率大增

▲目標明確才能如期達成計畫邁向人生勝利組！（圖／取自pakutaso.com）

文／茁木太太

立志有什麼用？每年在年度筆記本最前面寫下的戀愛、減肥、學英文、存錢…各式各樣的心願，到年底總是狠狠打臉自己，彷彿為了再一次驗證只能當魯蛇的命？想成為心願輕鬆實現的人生勝利組，其實沒有想像中那麼難！很可能只是因為你過去列的心願不夠詳盡，所以給自己很多偷懶的機會，試試看在今年更進一步的把握3大要領，循序漸進完成新年立志，坐享Happy金豬年！

▲項目不要太多，才能集中火力達成。（圖／茁木Ciaowood提供）

今年一定要成功！新年目標這樣寫：

第一、目標要明確！

每年想做的事情很多，如果洋洋灑灑寫了一大堆，你可能不知該從哪些方面開始努力，建議認真想3大目標並清楚寫下，才不會讓自己像多頭馬車一樣，不知該往哪裡走。

第二、理想要具體而量化！

比起「我要存錢」，不如直接寫清楚，「我要存10萬元」、「我每個月要存5千元」；「我要減肥」也可以直接設定我要減6公斤，我要瘦到52公斤等，明確而不含糊的目標，更有努力的動力。另外，如果新年心願是想談戀愛這種比較無法量化的事情，不如直接寫明：「我希望和有趣、聰明有正當工作的人交往」、「我喜歡孝順、愛笑、喜歡旅遊的人」，明確而具體的目標將強化吸引力法則的實現！

第三、量力而為

如果一開始就沒有好好評估自身能力而胡亂許下的心願，很可能連自己都會覺得是個笑話而提不起勁努力！像是如果你想開一家咖啡店，你必須先學會煮咖啡或一些相關技巧，你想環遊世界卻沒有太多的錢和時間，但是如果你是發自內心的想實現，那麼就請回歸到前面兩項，拆解成步驟，不斷地去努力並一步一步的完成吧！