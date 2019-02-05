豬年走春賞花 北石門看櫻花、南曾文找梅花



▲過年春節連假能去哪玩，水利署提供全台水庫好去處，北中南都有好地方能去踏青走春。（圖／水利署提供）

記者馮建棨／台北報導

過年春節連假能去哪玩，水利署提供全台水庫好去處，全台都有好地方能去踏青走春。水利署規劃全台北中南都有水庫可以去，北部石門水庫正值春天花季，中部鯉魚潭水庫結合舊鐵路觀光，南部曾文水庫風光明媚，都很適合過年出遊。

▲過年春節連假能去哪玩，水利署提供全台水庫好去處，北中南都有好地方能去踏青走春。（圖／水利署提供）

水利署表示，石門水庫位於桃園市大溪及龍潭區，是臺灣第一座同時兼具灌溉、發電、防洪、觀光及給水的多功能水庫。遊覽石門水庫可從高線收費站進入，不能錯過雄偉的溢洪道，能看出壯闊的水庫建設。另外也能隨著步道行走，現在正展覽石門水庫興建過程中，撼動人心的精彩片段與實錄，另外沿著石門大壩行走，大漢溪河岸風光盡收眼底。登階來到壩區最高點嵩台，青山碧水映入眼簾，遠眺桃園台地，還可欣喜窺見觀音山及101大樓；大壩、阿姆坪碼頭，搭乘遊艇環湖，飽覽壯麗的水庫風情，上溯至水庫上游別忘欣賞號稱全國最長的復興區新溪口吊橋。

▲過年春節連假能去哪玩，水利署提供全台水庫好去處，北中南都有好地方能去踏青走春。（圖／水利署提供）

中部地區，水利署指出，鯉魚潭水庫位於苗栗縣三義鄉，民眾可沿鄉道苗52線前進，經舊山線臺鐵陸橋，來到鯉魚潭水庫後池高灘地；陸橋下約70公尺處建造有一座後池堰，上游形成「後池」，主要功能為將放流水儲存，供應下游灌溉用水，並使陸橋橋墩完整保護，及穩定溢洪道下游水位。自然形成的湖泊濕地，生態豐富、有不少鳥類棲息其間，為提供生態觀察很好的場域；右側高灘地廣植草坪，並設有步道、賞鳥景觀台。過龍門橋，來到大壩園區，登上觀景平台，視野遼闊，可飽覽鯉魚潭水庫靜謐湖景、遙望群山包圍壯闊美景!漫步大壩兩側湖岸步道，由不同角度欣賞鯉魚潭碧波湖色以及國內首座鋸齒堰溢洪道；輕踩步道小徑間，林木扶疏，又有石椅涼亭，感受悠遊的快活，滿是幸福洋溢；水庫四周生態豐富完整，周邊綠帶以天然闊葉林、次生林和人造林為主。

至於在南部，則可以走訪曾文水庫。曾文水庫位於臺南市與嘉義縣交界，是臺灣最大的水庫與湖泊；主要風景區位於臺南市楠西、東山兩區。遊客由曾文二號橋售票站購票入區，原本為建造水庫時的員工餐廳，以環保綠建材改建「永續利用館」，為老建築賦予新生命。曾文大壩區是最受遊客歡迎的景點，同時也是打卡熱區；壩頂上建有白色巨型紀念碑，碑上記載著克服浩大工程的艱鉅歷程，佇立壩項遠眺秀麗的湖光山色，讚嘆壯闊美景，大壩右側好漢坡步道、難度較低的登山健行步道，登走375個台階，相思林在前，還可以鳥瞰水庫景緻，沿著產業道路漫步而下，綠樹成蔭伴隨徐徐涼風，令人神清氣爽；曾文之旅重點-觀景樓，位於風吹嶺收費站前600公尺處，曾經多位總統蒞臨造訪，有如曾文水庫的飛翼，可以從上俯瞰水庫全景。

▼過年春節連假能去哪玩，水利署提供全台水庫好去處，北中南都有好地方能去踏青走春。（圖／水利署提供）