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外資除舊佈新　列狗年最佳29位科技CEO　馬斯克入列

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▲▼馬克祖克柏（圖／達志影像／美聯社）

▲儘管臉書去年爭議頗多，但該公司創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）仍獲選全球前50位執行長。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，對科技業來說，2018年是充滿醜聞的億年，包括臉書的劍橋分析事件以及特斯拉的私有化風波，都引起不小的爭議。但國外網站Comparably公布的2018年50位最佳執行長，其中就有29位來自科技業

據外媒《BusinessInsider》報導，外國專門在針對不同領域公司提供評級的網站Comparably公布了2018前全球50位最佳執行長，雖然科技公司在去年爭議不少，但在這個榜單中，仍然有29位是來自科技公司，其中不乏國際知名大公司，像是Facebook創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Netflix執行長Reed Hastings、Uber執行長Dara Khosrowshahi、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等人。

▲▼特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

去年對科技業來說真的是風風雨雨，像是Facebook去年就面臨了劍橋分析事件、干預政治圈等爭議，該公司股價也一路下探，而馬斯克則因為在推特上放話要將特斯拉私有化而遭美國證管會（SEC）調查，最後不但公司跟他自己要罰款，他甚至還被拉下特斯拉董事長的職位。而同樣進榜的Google執行長皮采(Sundar Pichai)，該公司去年也面臨是否要重返中國大陸市場的爭議，甚至想推出「審查版的搜尋引擎」，名為「蜻蜓計畫」，但最終沒能在去年成功推出。

雖然科技業股價從去年底開始出現一系列震盪，但不少分析師仍力挺科技股，像是貝萊德（BlackRock）首席股權策略師Kate Moore在今年年初就表示，今年除了醫療保健股值得投資外，科技股仍有其優勢

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關鍵字：科技公司,CEO,執行長,美股,科技股,分析師

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