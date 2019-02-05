女童「過敏地獄」媽日花數小時打掃崩潰　百人幫她找到抗敏新家

▲加比的手上有醫療手環，小小的過敏源都足以讓她有生命危險。（圖／翻攝自臉書／The Marlers，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲5歲女童加比（Gabby Marler）從6周大時就對各種東西過敏，她無法接觸花生、乳製品與灰塵等，在家也不能赤腳走路，甚至是觸摸門的把手。她的母親2017年發起募款，希望能幫女兒打造一個嶄新的環境，經過608人的幫助，一家人終於住進新家，可以減少過敏之苦。

《每日郵報》報導，加比對於環境極度敏感，她6周大時就對很多食品與東西過敏。母親蒂芬妮（Tiffany）每天都在清潔，日花好幾個小時打掃，卻還是難以減輕女兒的症狀，感到筋疲力盡。

蒂芬妮在募款網站寫道，希望能替加比打造更安全的住處，包括裝有特殊的木地板，不要有引起過敏的塗料，此外，空氣過濾系統以及客製的傢具也能減少灰塵。只是這些都需要錢，她請求大家的協助。

▲加比身上常有抓過的傷痕。



經過好幾個月的建造，籌到1.3萬美元（約台幣40萬元），加比一家人終於在去年底住進新家，她握著門把的照片被分享至臉書，讓許多網友直呼「太好了！」蒂芬妮表示，如果沒有大家的支持，她就不會出現在新家，「打從我們心底感謝你們。」

事實上，加比的過敏反應相當嚴重，還是小寶寶時就被診斷出異味性皮膚炎，她臉上長疹子，也對食物過敏，導致體重下降，糞便帶有黏液或淺綠色的泡沫。蒂芬妮表示，起初她就覺得女兒不太對勁，但無法確切指出問題，因為每名健康專業人士的意見都不同。

蒂芬妮先試著用藥膏控制女兒的症狀，情況反而變得更糟。加比的過敏清單讓父母感到震驚，她不能吃魚類、乳製品、麩質與雞蛋等，化學產品與香水更是不用說，每當她接觸到灰塵，眼睛與喉嚨都會變得不適。

▲新家的設備都採用特殊材質。



有時只要有人摸了加比，還會引發她嘔吐、難以呼吸，甚至失去意識，這是一場生命的戰鬥，小小年紀的她便必須嚴格控管自己接觸到的東西。她也隨時配戴醫療手鐲，並攜帶醫藥包與卡片等在身邊。

蒂芬妮當然也不能鬆懈，她努力特製食物、護膚品，注意女兒的睡衣是否會引起過敏，「我們被排除在一般的社交活動外，人們太害怕會造成她的過敏反應。」所幸，隨著飲食與用品的控管，加比的症狀逐漸改善，現階段也搬入新家，展開不一樣的童年。