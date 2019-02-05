日本企業長壽有道　平均生存89年原因曝光

▲對於已經進入成熟期的日本經濟來說，促進創業、降低出售業務與企業的難度、下調破產門檻以及經營者推動企業增長時的激勵制度，顯得愈來愈重要。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

日媒報導指出，近年來美國上市企業的市值和2000年底相比增幅逾2.6倍，但日本企業卻只有約1.7倍，很明顯的日本企業沒有跟上全球企業大型化的趨勢，主要原因在於日本企業內部「新陳代謝」速度緩慢，因而造成企業增長的差距。

據《日經中文網》報導，美日企業的市值差距逐漸擴大，2000年底時，日本企業平均市值約為9.9億美元，到了2017年時增長至17億美元，但美國在2000年底時平均為27.5億美元，2017年則大幅增長至72.3億美元，美日兩國差距從2.8倍拉大至4.3倍。中國上市企業的平均市值甚至從5億美元增長5.4倍來到27億美元，超越日本。

報導分析，造成這樣的原因主要是因為美國和中國與網路相關的企業積極發展，例如亞馬遜、Google母公司Alphabet、阿里巴巴集團和騰訊控股等，與這些企業相比，雖然日本的軟銀集團（SoftBank）和迅銷控股（Fast Retailing）等企業表現堅挺，但其他新興企業的數量和股票漲幅表現都較為遜色。

《日經中文網》推算了上市企業在股市的平均壽命，以100家上市企業一年有多少家公司下市，全部輪替完需要幾年來計算，據計算結果，2017年時，美國紐約證券交易所上市企業的平均壽命為15年，英國倫敦證券交易所為9年，但日本交易所上市的企業的平均壽命卻為89年，相當長壽。

▲日股示意圖。（圖／路透社）

報導指出，美國紐約證交所從2016年開始上市公司數量逐年下降，其中約有8成是因為併購而下市，顯示出美國企業經常透過併購具有獨特優勢的中小企業來增加競爭力。但反觀日本，雖然有企業下市，但總上市企業仍每年增加，瑞穗證券指出，在日本許多企業家是以讓企業永續經營為目標，而非取得成長。報導指出，因為日本經濟長期疲軟，再加上日本的銀行實力相當好，因此企業家更想選擇有能力償還債務的保守型經營，這也導致日本企業異常長壽。

從破產企業數量來看，據日本帝國數據銀行統計顯示，截至2017年10月，日本上市企業只有79家破產，但同時期的美國，總資産超過1億美元的上市企業就有331家申請適用《聯邦破産法》，這是因為美國企業將「破產」視為一種經營的方式，若盡早申請破產，就能愈快重振旗鼓，且透過破產，資金和人才將能被釋放出來，有助於培養新的成長型企業。

此外，日本銀行（日本央行）每年都會買入6兆日元的交易所交易基金（ETF），只要企業有在東證主板上市就會被買入一定規模。也因此，縱使企業因為業績不理想而導致股價下跌，企業也不容易感受到壓力，日本企業因而有了不以追求成長為只想維持上市的經營態度。

報導最後提到，對於已經進入成熟期的日本經濟來說，促進創業、降低出售業務與企業的難度、下調破產門檻以及經營者推動企業增長時的激勵制度，顯得愈來愈重要。