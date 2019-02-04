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快訊／頭獎雙槓龜！大樂透初一上看2億　威力彩初三3.3億

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▲▼彩券行,彩券,台彩,刮刮樂,大樂透。（圖／記者董美琪攝）

▲除夕夜大樂透頭獎上看1.2億元。（圖／記者董美琪攝）

財經中心／綜合報導

農曆春節財神來敲門，台彩大樂透連續開出，還加碼發送大紅包，但今晚開獎結果揭曉，財神忙圍爐沒敲門，頭獎連2槓，1.26億元獎金將累計到下期，大年初一（5日）頭獎預估上看2億元。威力彩第108000010期頭獎也未開出，頭獎累積金額2.96億元將累入下期，2/7(初三)開獎當期頭獎預估上看3.3億元。

大樂透獎號由小而大依序分別是6、8、24、32、34、36，特別號49；春節大紅包獎號則為2、3、13、15、19、26、35、38、47。

大樂透今天晚上加開春節大紅包，本期共開出47組，其中38組為一注獨得，每名中獎人各得100萬元獎金，8組為兩注均分，每人分得50萬元獎金，1組為3注均分，每人各分得33萬3,333元。開出本期春節大紅包獎項的投注站共57家，其中，雲林縣斗南鎮的「金財神商行」於上週六(2/2)即開出一注春節大紅包，今天晚上再次開出；位於台北市信義區的「金順發行」自106年以來每年都有春節大紅包的開出紀錄，至今天為止，累計已開出4注。

台彩表示，大樂透今年春節加碼一共要送出360組100萬元的春節大紅包，自2/1起至今天晚上已累計開出117組，尚餘243組的100萬元大紅包待送出，明天(2/5)開獎的大樂透頭獎上看2億元，並將繼續加開春節大紅包獎項，想中獎的民眾務必把握機會。
 

ET快訊
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