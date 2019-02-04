機師要加薪否則罷工　華航：人事成本比對手高出5億以上

▲機師工會揚言罷工，華航總經理謝世謙（圖右）表示，希望工會能理性面對公司的人事成本、營運及預算情況，讓勞資雙方能「回到桌上來談」。（圖／記者趙于婷攝）

記者林淑慧／台北報導

桃園市機師職業工會宣布重啟罷工行動，引發農曆春節疏運危機，華航總經理謝世謙今（4）日率領管理團隊召開記者會表示，去年已同意支付機師飛安獎金總計1.2億元，而華航的人事成本與競爭對手相比，已多出5億元以上，如果再幫機師加薪恐掀起比照效應，將造成公司營運成本過高的問題。

機師工會去年通過罷工投票，華航、長榮隨後與工會協議停火一年進行協商，但機師工會近日指華航片面毀約、寸步不讓，並召開會員代表大會無異議通過「正式重啟罷工行動」；工會揚言，不排除在農曆春節罷工，若罷工將提前預告。

▲在農曆春節前夕，桃園市機師職業工會宣布重啟罷工行動，讓華航的勞資關係再度緊張。（圖／記者黃軍瑋攝）

面對罷工疑慮，華航總經理謝世謙表示，農曆春節是國人最重要的假期，華航是公共運輸的業者，對乘客與客戶必須負起責任，華航仍秉持協商誠意，呼籲工會代表回到桌上來談，並重申「員工是公司最重要的資產，沒有什麼是不能談的。」

針對勞資雙方談判破局的癥結點，華航主管表示，最核心的問題還是公司營運的問題，華航與工會的協商從去年9月26日開始，在桃園市勞工局長主持下有五次會議，談判的21項條件中有5項達成共識；其中最主要的共識是，華航同意支付1.2億元作為飛安獎金，以取代機師工會提出的加三個月全薪訴求。

華航表示，華航與主要競爭對手相比，在人事成本上已多出超過5億元，公司幫大家加薪，大家都會很高興，但等到不景氣時，公司將面臨更嚴峻的狀況，又要如何解決營運成本過高的問題，這是更嚴肅的問題。

華航重申，如果配合工會訴求為機師加薪，空服員與地勤人員也將要求比照機師加薪，可預期的是公司營運成本大增，希望工會能理性面對公司的人事成本、營運及預算情況，讓勞資雙方能「回到桌上來談」。