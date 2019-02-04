機師罷工箭在弦上？華航總經理下午四點回應工會訴求

▲桃園市機師職業工會日前宣布重啟罷工行動。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者林淑慧／台北報導

在農曆春節前夕，桃園市機師職業工會宣布重啟罷工行動，讓華航的勞資關係再度緊張，華航表示今（4）日下午四點將由總經理謝世謙出面，親自回應工會的訴求，是否能緩解罷工疑慮，備受外界關注。

機師工會去年通過罷工投票，華航、長榮隨後與工會協議停火一年進行協商，但機師工會近日指華航片面毀約、寸步不讓，並召開會員代表大會無異議通過「正式重啟罷工行動」；工會揚言，不排除在農曆春節罷工，若罷工將提前預告。

▲桃園市機師職業工會日前宣布重啟罷工行動，圖為工會準備的 「罷工準備中」飄帶。（圖／機師工會提供）

據了解，如果機師工會真的在除夕夜罷工，華航至少將有一半以上的飛機出勤將受到衝擊，旅客春節疏運恐將面臨巨大危機。

另外，原本在美國出差的華航董事長何煖軒，目前已回到台灣，並赴松山機場查看春節疏運情形。對於機師罷工，何煖軒表示「遺憾」，並強調去年華航承諾的飛安獎金，包括正副機師全部增加一倍，但機師工會仍要求要有辛勞獎金等其他各項獎金。

何煖軒指出，假設能把罷工當成提款機，之後公司所有人都能用罷工來要求加錢，將「沒完沒了」，造成公司營運成本大增，希望工會能理性面對公司的人事成本、營運及預算情況，勞資雙方能「回到桌上來談」。

▲面對機師罷工疑慮，華航董事長何煖軒表示，希望工會能理性面對公司的人事成本、營運及預算情況，勞資雙方能「回到桌上來談」。（圖／記者李毓康攝）