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佛牌殿神犬柯基帶來狗屎運　彩券行老闆剷出黃金　玩賓果爽中十萬塊

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▲今晚就是除夕夜，台彩表示，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚就是除夕夜，台彩表示，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

「狗屎運」係金A！旺的好施公投注站老闆施竣耀表示，日前鄰居家的柯基犬跑到店門口大便，他順手清理狗狗大便，沒想到才剛清完，店裡二位客人就中獎了，連他自己玩賓果賓果也中了10萬元，直呼：「隔壁的『佛牌殿』神犬就是帶旺！」

這隻鎮殿神犬名叫BOBO，這周連續好幾天都跑到施竣耀所開的彩券行門口，東逛西逛的BOBO還在門口「蹲點」，留下好大一坨便便，施竣耀被BOBO無辜又可愛的神情打動，非但沒有生氣，還親自掃起BOBO的排泄物，沒想到狗屎帶來黃金運。

▲柯基犬BOBO跑到彩券行門口大便，沒想到為店主人及客人帶來中獎好運氣。(圖／翻攝自施竣耀臉書)

▲柯基犬BOBO跑到彩券行門口大便，沒想到為店主人及客人帶來中獎好運氣。(圖／翻攝自施竣耀臉書)

「清完一進店門口，馬上連續二個人玩賓果就中了5萬元！」施竣耀說，過幾天後BOBO又跑到店裡來玩，再度遺留黃金狗屎；結果，店內有客人當天玩刮刮樂，一舉刮中10萬元大獎，施竣耀玩賓果賓果也中了10萬元，BOBO因此被封為帶旺的鎮殿神犬，也獲得店家的酬謝大紅包。

不過，想要「肥水不落外人田」的BOBO主人，就沒這麼好運了。前幾天BOBO再度到彩券行便便，主人便搶著要去清理，然後再去買了樂透及刮刮樂，卻全數「摃龜」大失所望，街坊鄰居只好安慰他，BOBO能把好運分給大家，也是功德一件。

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關鍵字：台彩,彩券行,柯基,大便,中獎

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