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海外旅遊去日韓「卡有利」　現金回饋大比拚

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▲▼日本人過年會到寺廟祈福。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲國人海外旅遊，最喜歡的地點還是日、韓居多，銀行也看準商機加碼回饋。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

有出國旅遊計畫的卡友注意了，善用銀行信用卡的現金會饋，可以省更多，尤其是愛去日韓的朋友，銀行還有加碼回饋，以及特定通路的折扣，讓愛旅遊的民眾，消費省更多。2月份假期甚多，民眾也多規劃在2~3月初暖花開的季節到國外去旅遊，尤其日韓是國人最愛去的地方，銀行往往加碼增利最高可以達到3%以上。

以JCB卡來說，就有「JCB新春遊日韓」活動，自1月16日至3月15日止，持19家銀行包含土銀、台新銀發行的JCB信用卡在松本清、BIC CAMERA、札幌藥粧等上百家日本通路購物，獨享最高5%折扣，至韓國實體商店也有3%刷卡金回饋。

國泰世華也推出活動，自即日起至3月5日，海外消費累積滿額新台幣1萬元，日韓購物大享3.5%回饋，其他國家外幣消費也加碼回饋至3%，讓卡友春節、228連假玩樂出國都有有利可圖。

第一銀行今年起針對首次申辦一卡通聯名卡，核卡後6個月內日本、韓國消費，現金回饋全面加碼至3.5%，扣除海外刷卡手續費1.5%後，還淨賺2%回饋金，對於愛去日本、韓國旅遊的消費者來具有吸引力。

兆豐銀則是利多御璽商旅卡等預計調整為不分新舊戶、海外消費2.3％現金回饋無上限、日韓更加碼到3％。根據統計，民眾出國到日、韓旅遊超過500多萬人次，尤其是日本，國人更是對其相當熟悉，許多人每年都要到日本巡禮一番，而銀行業者也看準國人愛到日韓「買、買、買」的實力，希望可以在年假、228連假搶一波。

▼個銀行日韓旅遊現金回饋比較表。（製表／記者吳靜君整理、以各銀行公告為準）

▲▼日韓神卡比較表。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：出國旅遊,日韓,現金回饋,加碼,銀行

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