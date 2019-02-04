年假不打烊　財部提供貼心服務增便利、保安全

▲春節期間，防疫豬瘟、通關服務不打烊，通貨順暢、保障國內安全。（圖／記者謝盛帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

年假長長，許多人安排出國玩、訪視親戚，又或者躺在家裡沙發上看電視，但實際上有很多人卻還在鎮守崗位，讓民眾在年假生活上還是能夠很便利！而財政部也有五大貼心服務，在年假期間不打烊，保障民眾生活安全以及維持便利性。

一，非洲豬瘟大作戰 海關春節嚴振以待：中國大陸非洲豬瘟疫情已蔓延25省市，為避免非洲豬瘟經由小三通管道入侵台灣，關務署表示，春節期間增派人力強化邊境防疫，對所有高風險地區入境旅客託運及手提行李實施檢查，如有查獲自非洲豬瘟疫區未申報夾帶豬肉製品者，將立即移送防檢局裁處，並處20萬元以上罰鍰，最高可以罰到100萬元，若未現場繳清的外籍人士、觀光客，移民署就會遣返該入境旅客。

根據關務署統計，今年1月查獲的件數含有豬肉製品241件、292.78公斤，較去（107）年12月查獲436件、728.3公斤明顯減少，顯示關務署及各關強化邊境防疫力道，已經初見成效。

二，通關服務不打烊，貨品進出順暢：春節期間，通關服務不打烊，進出口貨物順暢，從2月2日至2月10日入出境旅客及進出口貨物全天24小時仍會有通關服務。一般進出口貨物在年假期間無需事先提出申請，都會有海關人員處理，辦理時間從早上8時30分至下午4時30分；旅客行李及船舶維持24小時通關；郵包則配合郵局的時間，海關派員值勤。

三，機場退稅、市區退稅、小額退稅春節繼續服務：外國觀光客來台退稅服務在年節期間，也可繼續辦理，一般來說退稅有分機場港口退稅，就是觀光客在「一般特定營業人」消費可以在港口及機場辦理退稅。市區退稅則是若在台北101太平洋SOGO百貨忠孝店、新光三越百貨台北信義新天地A8館，及高雄漢神百貨消費，則可以在指定櫃檯辦理退稅；小額退稅則是在特定的商店消費時，可以直接辦理現金退稅，但現在是限額4.8萬元之內。這些服務在春節期間都可繼續辦理，外國觀光客可在台灣盡情消費。

▲外國觀光客年假來台觀光，退稅服務也不打烊。（圖／記者周書羽攝、示意圖）

四，統一發票兌獎不中斷：財政部表示，去年11月、12月期的統一發票兌獎期間正好在2月6日（週三）年假期間，財政部表示，民眾還是可。以透過四大超商、美聯社、全聯等通路領五、六獎、雲端與APP等則可直接領大獎。

五，公股銀行ATM補足鈔券滿足民眾資金需求：此外，由於9天假期銀行沒有營業，所以財政部長蘇建榮也指示公股銀行，各公股銀行的ATM(自動櫃員機)要補足鈔券，以因應民眾過年期間的資金需求。