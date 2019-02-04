搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩的那張反而中頭彩　八里勞工爽贏300萬

▲今晚就是除夕夜，台彩表示，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來開出的頭獎會愈來愈多。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

過年期間不少人買刮刮樂試試手氣，有一名中年的男性勞工，日前在新北市八里的濱海彩券行購買「金豬獎」刮刮樂，指定要連號的他二度被其他客人捷足先登，最後撿剩下的25號彩券，反而一舉刮中頭獎300萬元，成為財神爺眷顧的幸運兒。

台灣彩券今年1月推出16款新春檔期刮刮樂，包括五款豬年主題的刮刮樂，例如豬年行大運、賽金豬、金豬報喜、金豬疊疊樂以及金豬獎，還有春節限定2000萬超級大紅包以及辦桌、大三元等賀歲款。

▲為迎接農曆新年，台彩特別推出金豬獎刮刮樂，吸引不少買氣。（圖／記者董美琪攝）

其中，中獎率百分之百的金豬獎，頭獎300萬元有8個，成為不少人過年試手氣的首選。濱海彩券行店員表示，日前有三組客人到店指定購買金豬獎刮刮樂，而且都買連號，要在新春搏個好彩頭。

店員回憶，這名頭獎得主第一次選了7號、8號兩張連號，分別中了500元及300元，讓他持續再加碼，第二次想選5號及6號，卻被現場另一組客人攔截走，於是改選19號到21號連號，不料又被另一組客人捷足先登。

▲除了刮刮樂熱銷之外，台彩預估今天除夕夜的大樂透頭獎將上看1.2億元，也帶動投注站買氣強強滾。（圖／記者李毓康攝）

接連二次沒搶到心目中的連號刮刮樂，這位得主只好退而求其次，「「不然拿25號！」結果不刮則已，一刮完，這名幸運的得主冷靜地問店員：「請問中300萬可以在哪裡兌獎?」原來他中了頭獎，讓搶贏的另外二組客人相當扼腕。

濱海彩券行店員表示，這名幸運得主後來包了紅包給他沾沾喜氣，就開心回家過年，等待年後到銀行兌獎。另外，台彩表示，財神發紅包中獎率百分之百，頭獎300萬元有三個。辦桌中獎率50.1%，也適合在過年期間試試手氣，讓人感受到好運的刮刮樂。