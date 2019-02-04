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除夕夜大樂透頭獎上看1.2億！台彩春節加碼飆8億買氣旺

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▲今晚就是除夕夜，台彩表示，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚就是除夕夜，台彩表示，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台彩春節持續加碼，大樂透天天開獎，今年春節公益彩券總獎金加碼到8億元，而昨（3）日開獎的大樂透頭獎未開出，獎金持續累積至下一期；台彩預估，今天除夕夜的大樂透頭獎將上看1.2億元，帶動投注站買氣強強滾。

台彩表示，前天大樂透頭獎一注獨得3.87億元，是由台南市北區大豐里大興街的「博贏彩券行」開出。博贏彩券行戴老闆表示，在開獎前好幾天都失眠，眼皮也一直狂跳，直覺有大事會發生，果然是財神爺降臨的吉兆。

博贏彩券行開出頭獎消息一出，彩券迷也蜂擁而至，紛紛指定要買大樂透，讓戴老闆也笑得合不攏嘴。

▲大樂透頭獎1注獨得，開出頭獎的投注站老闆笑彎眼：「財神駕到！」 。（圖／地方中心翻攝）

▲大樂透頭獎1注獨得，開出頭獎的投注站老闆笑彎眼：「財神駕到！」 。（圖／地方中心翻攝）

大樂透第108000012期頭獎保證1億元，但3日晚間卻槓龜未開出，頭獎獎金4833萬元累積到下一期，預估今晚頭獎上看1.2億元。

春節大紅包本期共開出27組，其中24組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得百萬獎金，另外有3組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元。

▲台彩預估，今天除夕夜的大樂透頭獎將上看1.2億元，帶動投注站買氣強強滾。（圖／記者李毓康攝）

▲台彩預估，今天除夕夜的大樂透頭獎將上看1.2億元，帶動投注站買氣強強滾。（圖／記者李毓康攝）

另外，開出本期春節大紅包的投注站中，新竹市北區的「照達商行」在1日就有開出紀錄，時隔短短一日再度開出，好運連連。

位於雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」3日開出2注春節大紅包，均為一注獨得100萬元，為今年春節加碼以來第一家同一天開出注以上大紅包的投注站。

台彩也特別提醒，今晚就是除夕夜，即將邁入春節買氣最旺的時候，預估接下來春節大紅包的開出組數會愈來愈多，想中大獎的民眾一定要記得趁早購買。

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關鍵字：大樂透,台彩,春節,過年,大紅包,頭獎

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