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年後轉職潮「薪資面議掰掰！」　月薪4萬以下雇主不得面議

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▲為了不讓勞工處於求職劣勢，勞動部明訂雇主提供職缺的經常性薪資，若未達4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍，都屬違法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲為了不讓勞工處於求職劣勢，勞動部明訂雇主提供職缺的經常性薪資，若未達4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍，都屬違法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林淑慧／台北報導

不少人利用農曆春節假期修改履歷，醞釀年後跳槽，因就業服務法修法已經生效，自即日起，企業刊登職缺若月薪未達4萬元，不得公開揭示「面議」，應依法公開薪資範圍，求職者記得別讓自己的權益睡著了。

依據人力銀行求職網公布的求才資訊，雇主在薪資欄部分填寫「面議」屢見不鮮，由於資訊不對等，勞工只能先求職再說，等到真正面試時，才發現薪資待遇不如預期。

為了不讓勞工處於求職劣勢，勞動部推動就服法修法並通過生效，明訂雇主提供職缺的經常性薪資，若未達4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍，都屬違法，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

▲除了月薪, 雇主對求職人或所僱用員工，不得以星座、血型為由歧視，違者可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲除了月薪, 雇主對求職人或所僱用員工，不得以星座、血型為由歧視，違者可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

若雇主未揭露薪資，但面試後發現薪資少於4萬元，求職者一定要留下雇主招募廣告，寫明面試日期等資料，向各地方政府檢舉，查證屬實就會開罰。

而月薪4萬是什麼樣的「薪情」？主計總處指出，如果老闆沒給任何獎金，月薪4萬的一年總薪資是48萬元，高過全國一半的受僱者。

例如，社會新鮮人阿榮找到一個新工作，老闆開出月薪3萬元，暫沒有什麼獎金、紅利，預計年薪36萬元；阿榮到薪情平台上「個人薪情比比看」查看，發現社會上25歲到29歲的同年齡層，他的薪資不算差，因為有一半的人薪資比他低。

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