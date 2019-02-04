蟲吻茶好風味！蕭文龍領軍花蓮最年輕產銷班　「與蟲隻共享」翻身金牌茶農

▲蕭文龍（右二）所成立的六十石山茶葉產銷班，是花蓮最年輕的產銷班，在全國各大茶類比賽中是金牌常勝軍。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／專訪

走進花蓮富里鄉六十石山，在高高低低的山丘上，蜜香紅茶由遠而近的長著。在這片茶園背後，有著一段從衰敗找出活路，重新擦亮家族老招牌的故事。

故事主角蕭文龍，是花蓮六十石山最早種茶家族第二代。二○○八年，他所成立的六十石山茶葉產銷班，是花蓮最年輕的產銷班，近十年來，他和班員共十一人曾拿下全國六個紅茶金牌，堪稱是全台金牌密度最高的紅茶產區。

▲故事主角蕭文龍，是花蓮六十石山最早種茶家族第二代。（圖／記者周宸亘攝）

置身六十石山茶園間，可以立即清晰感受到，此地風土的不同一般：六百公尺海拔高度，晨間向晚都有氤氳霧氣繚繞，氣候溫暖適中；起伏有致的坡陵創造良好的排水條件；各方因緣條件適中俱足，難怪能躍居台灣數一數二的紅茶之鄉。

時間拉回一九九○年。不敵高山茶崛起，來自約六百公尺低海拔的花蓮茶，銷路節節敗退，蕭文龍的家鄉茶農一年收入萎縮數百萬元，扣除採茶工資不敷成本，也曾想不採收、任茶園荒蕪。

▲決心朝有機茶業轉型的蕭文龍，回家接班後苦心鑽研茶葉加工。（圖／記者周宸亘攝）

▲決心朝有機茶業轉型的蕭文龍，回家接班後苦心鑽研茶葉加工。（圖／記者周宸亘攝）

「上一輩人沒想那麼多，以為種茶跟金針一樣簡單，沒想到製茶有這麼多工序，看到爸媽老了要我回來，我回來才開始去學加工，」從小把傳承重擔扛肩上的蕭文龍不服氣，到處找出路。

直到花蓮推無毒農業，蕭文龍才決心朝無毒茶轉型。改種無毒茶，對專業茶農來說最難的是觀念突破：不灑農藥，小綠葉蟬等害蟲氾濫成災，不只減產且無法製作半發酵茶。

▲蕭文龍說改種無毒茶，對專業茶農來說最難的是觀念突破：不灑農藥，小綠葉蟬等害蟲氾濫成災，不只減產且無法製作半發酵茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲走進蕭文龍的茶園，採摘的百斤茶菁（茶葉新芽）幾乎全數遭小綠葉蟬吸吮，外觀不佳，卻擁有獨特的蜜香風味。（圖／記者周宸亘攝）

走進蕭文龍的茶園，採摘的百斤茶菁（茶葉新芽）幾乎全數遭小綠葉蟬吸吮，外觀不佳，「這茶葉的外觀很醜，但蜜的香氣、味道就是很特別，」蕭文龍回憶當年泡給客人喝，客人一開始因不喝紅茶拒絕，但一入喉卻驚喜連連。原來，經過小綠葉蟬著涎（叮咬）後的茶葉，發酵後會產生化學變化，產生天然果蜜般的滋味。

▲六十石山的茶葉遭小綠葉蟬吸吮，外觀不佳，卻擁有獨特的蜜香風味。（圖／記者周宸亘攝）

▲蕭文龍的夫人通過評茶師證照考試，為蜜香紅茶的風味把關。（圖／記者周宸亘攝）

小綠葉蟬從害蟲突然變成益蟲，花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華說，西部只有夏天能生產蜜香茶，花東則全年都能生產，六十石山的蜜香紅茶得天獨厚。農會已推出「旦茶六十」的新品牌，希望透過共同營運、共同行銷，來打響品牌，為在地茶農提高收益。

▲六十石山的蜜香紅茶得天獨厚，花蓮縣富里鄉農會已推出「旦茶六十」的新品牌，希望透過共同營運、共同行銷，來打響在地品牌知名度。（圖／記者周宸亘攝）