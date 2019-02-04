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全台首例！花蓮農會女總幹事的有機夢　成功加入國際里山倡議

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▲花蓮縣富里鄉是全台最大的有機稻米產區，農會總幹事張素華打造「富麗米」品牌對外行銷。（圖／記者周宸亘攝）

▲花蓮縣富里鄉是全台最大的有機稻米產區，農會總幹事張素華打造「富麗米」品牌對外行銷。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／專訪

花蓮六十石山的金針花海，每年吸引大批遊客造訪，但少為人知的是，所在地富里鄉也是全台最大的有機稻米產區，背後的重要推手就是農會總幹事張素華；深耕在地的她，帶領鄉親走過多次風災的摧殘，推動農業高值化，去年更帶領農會成功加入國際里山倡議會員，成為全台地方農會首例。

為了鼓勵農友轉型種植有機米，身為在地女兒的張素華，帶著農會員工一一造訪鄉里，協助規劃栽植有機米的專業區，包括設立獨立水源及隔離帶，確保沒有鄰田污染問題，更嚴格落實稻米品質的把關。

▲花蓮縣富里鄉農會去年獲選加入里山倡議，成為全台第一個以「地方農會」身分加入的里山倡議會員。（圖／記者周宸亘攝）

▲花蓮縣富里鄉農會去年獲選加入里山倡議，成為全台第一個以「地方農會」身分加入的里山倡議會員。（圖／記者周宸亘攝）

「富里鄉的有機米檢測，不是採取抽樣的方式，而是逐戶針對土壤、水質、植株、乾穀進行農藥檢測，」張素華說，光是稻米的農藥檢測費用，每年就要花上300多萬，「這是為了以科學數據，對每一位消費者負責。」並以「富麗米」對外行銷，為家鄉米打造品牌。

她的堅持換來好收穫。總統馬英九夫人周美青訪問富里鄉達蘭埠部落時，曾對有機生產的富麗米印象深刻，馬英九競選總統到富里鄉拜票時，當時也曾替張素華在富麗米上簽名留念，讓富麗米的知名度或銷售量，跟著水漲船高。

▲花蓮縣富里鄉是全台最大的有機稻米產區，農會總幹事張素華打造「富麗米」品牌對外行銷。（圖／記者周宸亘攝）

▲花蓮縣富里鄉是全台最大的有機稻米產區，農會總幹事張素華打造「富麗米」品牌對外行銷。（圖／記者周宸亘攝）

由於都市化和工業化的擴張和汙染、化學肥料和農藥的大量使用、農村人口減少和老化、氣候變遷、耕地和次生林使用不足，以及外來種入侵等問題，使里山這類傳統農業文化地景快速消失。

里山一詞源自日文satoyama，原指農村水田周圍的次生林地，提供傳統農村之薪材、香茹、箭筍、野菜、水源、落葉堆肥等生活所需。目前里山一詞已擴大涵蓋農村聚落周圍的整體地景，里山倡議將這類由農村居民與週圍自然環境長期交互作用下，而形成的動態鑲嵌斑塊景觀，稱為「社會—生態—生產地景」或里山地景。

▲為了爭取加入里山倡議，張素華足足花了半年時間，帶著農友一起到田間「找蟲、抓蟲」，向世界展示花蓮富里的有機大地。（圖／記者周宸亘攝）

▲為了爭取加入里山倡議，張素華足足花了半年時間，帶著農友一起到田間「找蟲、抓蟲」，向世界展示花蓮富里的有機大地。（圖／記者周宸亘攝）

訂定國家農業環境政策以積極維護里山地景，將有助於維持糧食生產、改善農村經濟、增進農村生活文化、維護生物多樣性和生態系統服務等農村再生目標的達成。

為了爭取加入里山倡議，張素華足足花了半年時間，帶著農友一起到田間「找蟲、抓蟲」，了解家鄉土地上有哪些保育類生物，向世界證明花蓮富里的土地是生物多樣性維護的有機大地，成為全台第一個以「地方農會」身分加入的里山倡議會員。

張素華表示，加入里山倡議真的非常不容易，包括大自然恢復力、承載力、在地資源循環利用、傳統文化保存、地景地貌維護、活絡經濟農民減貧等條件；下一步，她將帶領在地的茶農，打造「旦茶六十」茶品牌，為家鄉農業創造更多榮景。

▲花蓮縣富里鄉農會去年獲選加入里山倡議，成為全台第一個以「地方農會」身分加入的里山倡議會員，背後推手就是農會總幹事張素華。（圖／記者周宸亘攝）

▲花蓮縣富里鄉農會去年獲選加入里山倡議，成為全台第一個以「地方農會」身分加入的里山倡議會員，背後推手就是農會總幹事張素華。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：花蓮,富里,六十石山,張素華,馬英九,里山倡議

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