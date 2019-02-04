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專家傳授 投資黃金前必先搞懂3件事

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金條。（圖／達志影像／美聯社）
▲分析師指出投資黃金之前必須審慎思考自己購買的目的。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／綜合報導

近期因美元指數下跌為黃金市場帶來利多，加上美國聯準會今年可能會緩升息，美元指數預估受壓抑，黃金因而進一步走高。另外因股市波動大，避險用途也是造成黃金價格波動的一大主因，通常會使得民眾搶購黃金，而造成金價的飆漲；然而分析師指出投資黃金之前，必須審慎思考自己購買的目的，是為了投資，追求更高的投報率，或者是為了對抗市場波動避險，小心3件事。

當一個經濟體系發生嚴重通膨的時候，大部分的民眾仍相信黃金具有保值、可抵抗貨幣貶值的特性，所以也很容易造成搶購風潮，進而推升黃金價格。相反的，當經濟逐漸確立穩健成長態勢，且美元升息傳聞吵得沸沸揚揚的時候，投資人避險需求下降，資金會轉往股市或其他投資管道，而使得金價下跌，因此一般而言，黃金價格與股市漲幅、經濟景氣狀況會成反向變化。

另一方面，因為黃金是以美金計價，所以當美元貶值時，美國以外的投資人就可以用較便宜的金額買進黃金，導致市場需求大增，自然就會推升金價上漲。

目前投資黃金的方法相當多元，包括購買現貨、黃金存摺、黃金期貨、黃金ETF，以及其他以黃金價格作為投資標的的相關理財產品，不過最為人所熟知的還是黃金現貨與黃金存摺。

分析師指出，若拿黃金與股票比較，要小心3件事：第一，黃金的價位與經濟關聯性較小、且不易預測。第二，不論是投資黃金現貨或存摺，都無法產生額外的利息，也會間接影響到整體的投資報酬率。

第三，也因為黃金現貨的流動性並不是那麼高，唯有想清楚自己購買的目的，才能降低保管的風險與投入的成本，減少後悔的可能。

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