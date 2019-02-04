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台彩秘密統計曝光！大樂透最低CP投注法　花350元「6+1」7連碰一次中700萬

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▲▼彩券行,彩券,台彩,刮刮樂,大樂透。（圖／記者董美琪攝）

▲過年期間彩券買氣旺。（圖／記者董美琪攝）

財經中心／綜合報導

台灣彩券今年延續春節慣例，加碼8億元，最受歡迎的「大樂透」，連10天每天開獎，保證頭彩1億元，還另外加開360組9個號碼的「百萬大紅包」。台彩總經理蔡國基透露，想要提高大紅包中獎率，包牌絕對是策略首選；至於大樂透，最簡單的「7連碰」囊括其中1／7的號碼，成本只要350元，最低6+1中3個號碼就有4注普獎1600元可拿。

台彩宣布，大樂透從1日至10日，連續10天每天開獎，每期頭獎保證1億元，春假天天都有機會一夜致富，同時，1日至5日，每期還會加開9個獎號，只要對中任6個，即對中「春節大紅包」，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有2注（含）以上中獎，將依注數均分。今年大樂透總加碼獎金3.6億元，如果1至5日內360組100萬元獎金沒有全部送出，6日以後還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月15日活動結束為止。

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台彩秘密統計曝光！大樂透最高CP投注法。（圖／記者戴瑞瑤攝）

根據台彩統計，過去2年中「開10中6」的方式開出各630、400組春節大紅包，其中有10張就是以包牌方式中大獎，電腦選號比率約6成，單張投注金額從最簡單的7連碰350元至16連碰40萬400元，音同組號碼對中需均分，最高共領走583萬元獎金。

台彩估算，大樂透頭彩中獎機率為1／1398萬，若9中6中得100萬元的機率是1／16.6萬，包牌選7個號碼投注，中頭獎機率變提高至將近1／200萬，中100萬元的機率也瞬間飆高到1／2.3782萬。

對此，蔡國基就表示，包牌是提高春節大紅包中獎率首選策略。因大樂透共49個號碼，最簡單的7連碰就可囊括1／7的號碼，成本也350元，只要中固定開出的「6+1」獎號中的3個號碼，就可中4注普獎1600元，報酬率達357%。也就是說，只要固定開出的6個號碼加上1個特別「7號碰」中對中3個號碼，即可一次帶走7個大紅包，最高獎金高達700萬。7連碰若全都開在9號碼中，可一次領走7個大紅包。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
發財機會延到除夕！大樂透「1億頭獎」槓龜　紅包開27組

關鍵字：台彩,蔡國基,大樂透,彩券,頭獎,春節大紅包,百萬大紅包

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