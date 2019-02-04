勞保年金一次領還月領划算　一次搞懂怎麼領免淪下流老人

▲調查顯示，勞保老年給付只要選擇月領年金6.6年，總額就會超過一次請領。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

勞工辛苦一輩子最為關心退休後可以領取多少退休金，不過勞保老年給付究竟是一次領還是月領年金哪個比較划算？根據勞保局先前試算，只要選擇月領年金6.6年，總額就會超過一次請領，每個人資金規劃、身體情況大不同，一次讓你搞懂退休金怎麼請領，以免錯估形勢，淪為下流老人。

台灣邁入高齡化社會，請領勞保老年給付的人數也同步成長。按照規定，在2008年12月31日之前有勞保年資的勞工，未來領取勞保老年給付時，才有機會選擇一次請領或月領；反之，在2009年1月1日勞保年金施行後首次加勞保的勞工，工作多年退休後只能「月領」。

對於可以選擇一次請領或月領的勞工究竟怎選才划算，根據勞保局先前估算，勞工過去約領8年的年金後，相當於一次請領的總金額，不過隨著勞工勞保年資增加，每月請領年金的金額也跟著變多，發現只要領年金6.6年，就超過一次請領的金額，因此年金比一次請更為划算。

▲台灣人普遍認為存款要1000萬至3000萬元，才敢安心退休。（示意圖／記者楊筱柔攝）

不過，勞工擔憂選擇月領的方式，領幾年後不幸離世，剩下的錢就領不到會吃虧。勞保局對此表示，勞保被保險人在領取老年年金期間死亡，符合請領條件的遺屬可以選擇請領「一次請領老年給付扣除已領年金總額之差額」（俗稱老年差額金）或遺屬年金，差額可由家屬領回。

至於選擇遺屬年金，請領限制較多，並非每位家屬都可以領，請領的順位為配偶及子女、父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姐妹，同時也得符合其他申請條件，因此民眾若有疑慮時，即可向勞保局洽詢，以保障自身權益。