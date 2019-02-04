公司茶水間裝水被燙傷也算「職災」　上班族申請給付有訣竅

▲在公司茶水間裝水，不小心被燙傷究竟算不算職災？勞保局說，算職災且可申請職災醫療給付。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞工發生職災一般都會聯想到因公受傷或是上下班途中受傷，不過在公司茶水間裝水，不小心被熱水燙傷究竟算不算職災？勞保局對此表示，這算職災，也可向勞保局申請職災醫療給付。

一名偉偉在公司茶水間裝溫水時，一個不小心就被熱水燙傷，隨即沖脫泡蓋送，前往醫院急診就醫，但當下並不是在辦公桌前工作，並不確定這樣是否可以使用職災醫療書單就診。

勞動部勞工保險局表示，在工作時間中，基於生理需要於飲水時，發生事故而導致的傷害，是可以視為職業傷害，可向勞保局申請職災醫療給付等相關給付。

▲勞保局提醒，勞工發生職災並不一定侷限在工作場所，上下班途中出車禍或午休外出買飯出意外等情況皆算職災。（圖／記者李毓康攝）

勞保局指出，遇到這種情況，勞工可先從勞保局官網下載「職災醫療書單」後再前往就醫，如果是緊急就醫來不及先下載，記得跟醫院聲明是職災勞工，10天內再向醫院補文件，萬一來不及於10天內補文件給醫院，也可以在6個月內，特殊原因5年內檢附單據向勞保局申請核退費用。

此外，勞工上班發生職災不一定侷限在工作場所，除了茶水間裝水不小心被燙傷算職災之外，上下班途中若發生交通意外或是午休時間外出買飯受傷等情況，皆可向勞保局申請職災給付，不過若是與朋友聚餐、逛街等非日常必要從事的私人行為途中發生事故，就無法認定職災。