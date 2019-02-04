挖掘超市美食、利用交通津貼　正妹記者遊澳洲13天6萬元有找　

▲正妹記者周婉菱去澳洲玩13天，花費不到6萬元。（圖／周婉菱提供）

記者周康玉／台北報導

正妹記者周婉菱超會省，去澳洲玩13天，花費不到6萬元，加上伴手禮共花8萬元。怎麼做到的？周婉菱分享三大重點：早點訂機票、早晚餐自己煮、利用當地旅遊補貼。最厲害的是，她利用超市買鮮食，省下大把的飲食費。

31歲的周婉菱分享前（2017）年和好友去澳洲的玩法，她說，畢竟「錢很難賺」，選擇自助旅行，省錢又好玩。13天下來，花費6萬有找，加上伴手禮再多2萬元。其中，不可避免的機加酒，包含來回機票、住宿、簽證、保險等，一共是3.18萬元，吃則是大約2萬多。

周婉菱分享，首先選旅伴很重要，她說她很幸運，有一個非常好的旅伴，有過幾次自助的經驗，在蒐集資訊上給她幫助不少，且兩人對於旅遊的價值觀相近，雖然希望省錢，但也不要玩得很痛苦，決定一起出國前，她們也有些好好聊過，有了共識便開始一起計畫旅行。

因為她和朋友在3、4月就先看到廉價航空網站有澳洲機票優惠訊息，個人來回才16500元，就先手刀入袋。因為轉機一定比直飛便宜，她考量兩人假期還算充裕，就捨棄直飛班機，先在馬尼拉轉機，在馬來西亞機場待了7-8個小時，但比起直飛機票，省下至少一萬元。

住宿部分，除了交通要便利，走路離火車站最好10分鐘以內，周婉菱刻意選擇有廚房、能烹飪、有冰箱的旅店，可以省下不少伙食費。周婉菱每天都滿早出門，但前一天晚上都會去超市採購，尤其過了晚上7點以後，超市的生鮮食品都會打折。舉例，原本漢堡麵包一串3元澳幣，打對折變1.5元。

▼每天在澳洲的DIY豐盛早餐。（圖／周婉菱提供）

▼周婉菱在澳洲晚上都到超市買到打折的鮮食。（圖／周婉菱提供）

雖然是自己做早餐，但吃的營養又豐盛，周婉菱說，她們通常會滿滿福堡麵包，搭配番茄、酪梨等蔬食，再買個烤火雞，並撕成雞肉絲，可配生菜沙拉或火雞肉飯，而且當地的牛奶比水還便宜，買一趟可吃好幾天。

除了一些必去的有名餐廳，周婉菱晚餐大多是自己煮，而且「吃得很享受」。原來，因為澳洲牛肉很新鮮、便宜，超市一盒兩片肉約20澳幣（大約台幣450元），換算下來，一人吃一份牛排約225元。由於她的好友很會料理，在牛排周圍還放了生菜、藍莓，加點鹽，配上民宿本來就有提供白酒，等於是高檔牛排餐廳的水準。

雖然吃的省下來，然而澳洲交通費還是滿貴的，周婉菱說，她們利用當地一項鼓勵在地人假日旅遊的補貼政策，買了一款交通卡，不管到多遙遠，都固定是5元澳幣，所以她和旅伴因此刻意把較遠景點的行程排在周末。

出國難免要帶一些伴手禮，但周婉菱連購物都有省錢妙方。她說，因為她和朋友兩人每天都會進去連鎖藥妝逛一下，發現每天價格都會不太一樣，有可能今天木瓜雙打折，過兩天是冰冰雙打折，因此就決定分批買。例如，羊奶皂一個2.2澳幣，她會先買了4-5個，隔天逛發現1.5澳幣，再多買幾個。

周婉菱說，畢竟「錢很難賺」，提早規劃一個悠閒的旅行，吃的新鮮又不減氣派、聰明購物買的開心，當然美好回憶更是無價。

▼利用當地交通卡，即使到遙遠的藍山國家公園，花費也很少。（圖／周婉菱提供）

▼澳洲當地有補貼的交通卡。（圖／周婉菱提供）





▼周婉菱澳洲旅費不藏私：

機票16500元

住宿13000元

簽證 500元

保險 1800元

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總計31800元

周婉菱遊澳洲五大要訣：

1.半年前訂機票，就算暑假去也很便宜。

2.挑選住宿特別找能烹飪的，早晚自煮。

3.利用當地旅遊福利，特別選在周末去較遠的景點。

4.連鎖美妝店不時打則，不會一次買足，分批購買。

5.狂吃當地天然鮮食