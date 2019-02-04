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Smart智富／貿易戰延燒　錢進美元資產避難

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　朱岳中

2018年可以說是有史以來投資市場最慘烈的一年！根據德意志銀行結算至2018年12月20日的統計資料顯示，以美元計價的報酬率來看，2018年有高達93%的資產類別下跌，使得投資人買這個也賠、買那個也賠。

另外，在晨星基金170種基金組別中，2018年全年，以原幣別計算的報酬率，僅有14種維持正報酬，但是，如果換算成美元計價的報酬率後，幾乎都是賠錢。而還能夠維持正報酬的基金，大部分都是短期或貨幣市場型的商品，原因有二，一是美國連續升息多次，而升息時短期債券受到的影響相對較小；另一個是2018年股市表現不佳，投資人轉進短期或貨幣型標的避險。

另外還有一個維持正報酬的基金組別的重要關鍵字是「美元」。根據筆者統計全球68種主要貨幣中，2018年只有日圓與泰銖兌美元還能維持升值（墨西哥披索兌美元微幅升值0.07%，幾乎算是打平），其他統統都貶值。

若看MSCI各類產業指數，2018年唯一保有正報酬的產業是健康護理，而根據MSCI全球健康護理指數（MSCI ACWI Health Care Index）的組成內容來看，美國的權重高達68.53%（2018年12月的統計數據），遠高於權重第二高的瑞士的8.1%，這顯然又再指向一樣的關鍵密碼——美元。

不用筆者多作解釋，各位投資人都很清楚，這是因為2018年6月美國掀起了貿易戰，加上2018年12月爆發「華為事件」，才讓人了解，美國要打的不單只是貿易戰而已，更是全球霸權的保衛戰，唯有躲到美元資產才不會遭到美國的「毒手」！

因貿易戰已升級到政治層面，不是短時間內容易解決，連鴻海董事長郭台銘在2018年年底都曾說：「美中貿易戰可能會持續5至10年！」基於這前提，至少在2019年，美元資產勢必仍將是投資人持盈保泰的首選。

至於該買哪些美元資產呢？筆者建議，基於安全考量，美國政府債、美國投資等級債，以及美元本身，是2019年能獲利的關鍵密碼。投資人若覺得太過保守的話，可以考慮涵蓋範圍更廣一些的全球綜合債，如果還是覺得太保守，健康護理（或生技醫療）相關的股票型基金則是相對有機會的標的。就長時間而言，健康護理產業屬於防禦型產業，當市場震盪不安時，此類基金往往相對有較好的表現。MSCI全球健康護理指數在過去14年（2005年～2018年）僅出現過2次負報酬，分別是2008年的-21.42%與2016年的-6.83%。近10年的年化報酬率高達11.83%（以美元計價），遠高過MSCI世界指數的9.46%，2018年則小漲1.46%。

若美中貿易戰有具體進展時，又該如何投資呢？其實到時美元資產一樣大有可為，只是投資人應該考慮轉往美股，尤其是之前跌多的科技股。筆者之所以推薦科技股，是因為美中貿易戰關鍵之一就在智慧財產權。既然貿易談判有具體進展，正意味著美國科技公司的智財權將獲得更大保障，科技股自然有利多題材。

至於健康護理相關產業的投資也不需要因此棄守，大家可以看到年初以來，只因為傳出美中貿易談判可能有好消息，代表健康護理積極指標的那斯達克生技指數（NBI）就大漲超過12%（資料統計至2019.01.10），顯示健康護理是進可攻退可守的標的。

若覺得選擇投資標的太麻煩的投資人，也可以考慮直接投資美元，因為這幾年美國不斷升息，國內美元定存的利率已經遠超過新台幣的利率。而美元指數ETF也是一種選擇，目前國內已經有正向1倍、2倍與負向1倍等多種商品可供選擇，績效能更貼近國際美元的走勢。（本文作者為南臺科技大學財務金融學系助理教授）

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