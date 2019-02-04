豬年市場投資如何趨吉避凶？國際5大投資策略師教戰守則公開

▲除非有充分證據顯示衰退警報已解除，否則不宜大舉投資股市或其他風險性資產。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

隨著2019年的展開，經濟趨勢變得更加明朗，股市可能會持續復甦，但在烏雲消散之前，投資人應保守應對，除非有充分證據顯示衰退警報已解除，否則不宜大舉投資股市或其他風險性資產。以下為紐約時報報導，5位策略師教你如何在2019年的市場投資上趨吉避凶。

貝萊德首席股票策略師摩爾（Kate Moore）

「2018年下半年的跌勢主要是受到政治風險的影響，但過去這幾周以來，經濟疑慮已成為驅動美股下滑的主因。我認為，今年前幾周將會延續這個情形，每個人都灌注經濟數據。」摩爾強調，調查顯示業務狀況低於預期，「這需要一點時間才能在整個市場中發會作用。當我們接受新的數據點時，預計會出現更大的波動。」

在這種背景下，能做得相對較好的是那些經濟實力強大且有穩定增長的公司。醫療保健是她的首選，因為既是防禦型股票也具創新題材，可支撐高利潤。但摩爾也並未放棄科技股，尤其偏愛亞洲科技公司。她對拉丁美洲和亞洲新興市場也「略有興趣」，特別是巴西和印度。

研究機構Yardeni Research總裁雅登尼（Edward Yardeni）

「經濟基本面已惡化，」雅登尼表示，聯準會轄下五個發布每月景氣調查的地區全都顯示12月景氣極弱，但上個月的分農就業數據卻大增31.2萬人，「我們現在的經濟形勢非常複雜，綜合來看，這是一個正在放緩但卻有可能人在成長的經濟。」若是如此，那麼2019年對市場來說可能不是個那麼糟糕的一年。

雅登尼指出，目前股價非常便宜，但有一個重要的前提就是經濟不會衰退，且企業財報夠好。「我們仍須抑制我們的熱情，不要對盈餘展望興奮過度。」據FactSet Research的數據，隨著減稅效益消退，標普500成分股公司今年盈餘成長率，即使計入企業買回股票的助因，也可能只成長5%（FactSet最新預測是7.3%），較去年的20.2%大幅縮減。

雅登尼建議投資人慎選股票，並避開追蹤指數的指數股票型基金（ETF）。「這可能是選股的一年，」他仍偏重美股，因為新興市場可能受商品價格下跌拖累。歐洲則正處理英國脫歐及義大利頑抗撙節政府支出等棘手議題，「人口老化對歐洲的長期成長也是不利的，這同樣適用於中國。」他偏好科技、通訊與媒體類股，尤其是5G題材值得期待，並且看好大型銀行和醫療保健公司。

▲新興市場可能受商品價格下跌拖累，歐洲則正處理英國脫歐及義大利頑抗撙節政府支出等棘手議題。（圖／路透社）

投資公司GMO資產配置主管英克（Ben Inker）

英克表示，去年這種現今除外的資產全面下跌是罕見的情況，「因為對一種資產而言不利的事，往往對其他資產有利。當利率上升和增長放緩結合時則是例外，風險資產不喜歡成長減緩，而固定收益資產不喜利率上揚。」

與許多人一樣，英克擔心聯準會可能會將脆弱的經濟推向衰退，這將導致美股的價格變得「相當難看」，即便他相信經濟衰退會受到抑制，他仍會選擇避開它。英克今年偏好新興市場股票與債券，因為價格較成熟經濟體相對便宜，「我們仍對2019年獲利前景審慎樂觀，只是看好的標的並非多數人投資的資產。」

債券基金經理人凱恩（Steve Kane）

股市表現不佳的主因之一是，聯準會似乎並未意識到華爾街的恐懼感，特別是去年12月。聯準會於12提高利率，似乎符合市場普遍預期，但其隨後發布的聲明「並不像是場所希望的那樣溫和。」凱恩表示，最近的數據「預示著經濟放緩，」且不僅僅是美國。製造業景氣已顯著下滑，還有跡象表明中國大陸的成長正在急遽放緩。

經濟動能減弱正反映在美國公債殖利率曲線扁平化，凱恩表示，公司債與公債利差已擴大，壓抑價格，「2019年固定收益市場的投資吸引力應該會比2018年強，但投資仍須謹慎，尤其在高收益債券市場。」他認為，高收益債「今年後半段會比較有機會」，而投資級債券「此刻下跌空間不會太大」，「尤其若股市處於熊市，是相當好的資產類別」。

William Blair動態資產配置策略主管辛格（Brian Singer）

此刻美股基本面比巴西、印度等新興市場遜色。成熟經濟體方面，較看好英國，但會先等到脫歐塵埃落定後再進場，西班牙也頗有吸引力。至於他迴避的市場，除美國外，還包括日本、加拿大、墨西哥和南非以及高收益債。

辛格還強調另一項資產的好處被低估。他說：「在這種環境下，現金會是相對不錯的替代選擇。雖不會產生很棒的報酬，謹慎抱牢現金仍是好主意。現在正是採取守勢、保留子彈等候機會的時候。」