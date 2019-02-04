讓勝算站在你這邊！投資大師馬克思5秘訣教你做股票賺大錢

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▲▼台股,投資策略,投資人,散戶,財經,技術分析。（示意圖／達志影像）

▲想成為一位優秀的投資人，得先了解投資者如何思考並學習風險管理。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

投資成功有時就像買彩券中獎一樣，兩者都是從一堆彩票中選出一注來中獎，就是在眾多結果中，挑選出唯一一個勝利的結果。優秀的投資人比其他人更了解市場上的股票優不優，也因此更明白值不值得投入資金。

橡樹資本管理公司（Oaktree Capital）共同董事馬克斯（Howard Marks）在MarketWatch撰文表示，如果投資人對「週期」有一定的概念，並將這些概念套用至股票投資上，將更有機會在勝算高時進場，在賠率對我們不利時出場、強化自己的防禦力。

在商業、金融及市場週期中，無論結果好壞都傾向於被誇大，這在心理學上稱為鐘擺效應。事實上，在現實世界中，情況通常只在「相當好」及「沒那麼好」間擺盪。但在投資領域上，投資人的情緒易擺向兩個極端，不是「狂喜」就是「絕望」，幾乎不在「中間地帶」停留，不考慮其間的諸多可能性，在基端下選擇拒絕接受，隨後徹底投降。

想成為一位優秀的投資人，得先了解投資者如何思考並學習風險管理，以下是馬斯克傳授的5點教戰：

1. 即便是值得投資的優質資產，也並非無懈可擊。投資人的情緒不可避免地會將資產價格被推動至極端及無法持續的價位，無論是令人感到頭暈目眩的高點，還是深不可測的低點。

2. 如果市場是個完全基於公司基本面且有紀律的「價格計算機」，證券價格波動幅度不會超過發行人當前的收益及未來的獲利前景。然而，股票價格的波動通常遠大於收益。這主要取決於投資人的心理和情緒因素。事實上，財務資訊與數據只是市場行為的起點，投資人理性反應是例外而非常態，市場很少花時間冷靜評估財務資料並且不帶情緒地決定價格。

▲▼股市,熊市,牛市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲股票價格的波動通常遠大於收益。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3. 「這次不同」是商業界中最危險的4個字。特別是被套用在以往可能被視為極端的情況時。

但是，金融領域過去的週期性並非源自於物理或科學規則，最重要的是人們的參與。人們的決定對經濟、商業及市場週期有很大的影響，人們往往不會「理性」地做出決定。

4. 「周期定位」（cycle positioning）是根據你對主週期的判斷，來決定投資組合承受的風險概況的過程。主要是在「進攻」與「防守」之間做出選擇：增加或減少市場波動。

成功的祕訣包括：
（1）仔細地分析當前市況在所屬的市場週期中處在什麼位置
（2）以此增強進攻或防守
（3）事後驗證為正確。這些可說是周期定位成功的「技巧」
當然第（3）點並非任何人能掌握的，它受制於隨機性的影響程度。所以即便是相當老練的投資人，也未必每次都能在事後驗證為「正確」。

5. 察覺市場周期的極端情況，並善加利用。這也是投資人們期盼的最佳情況。

在「價格飽和」與「價格低廉」這兩個極端之間，也就是「價格公允」的中間地帶時，「價格」與「價值」間的關係不像兩個極端那麼明確。相比之下，在極端市況中，「價格」與「價值」較容易辨別，因此獲利機會比在中間地帶來得大。

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關鍵字：投資,市場,股票,股市

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