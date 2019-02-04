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2億出售豌豆莢被諷賤賣　王俊煜再創輕芒雜誌成功堵住酸民嘴

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▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲「豌豆莢」的創始人與CEO王俊煜。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

王俊煜本來是大陸熱門手機軟體「豌豆莢」的創始人與CEO，但當豌豆莢被阿里收購之後，他頂著「賤賣」公司的罵名走向了下一次創業，打造了另一手機程式「輕芒」，還憑著自己10年的創業經驗當起經紀人，幫助了近10家公司的創業行動。

綜合陸媒報導，王俊煜於1985年出生在廣東，在廣州就讀中、小學，後以優異成績進入北京大學專攻物理，大學畢業那一年，他看到一家著名的網路公司在招收用戶體驗實習生，燃起興趣的他就投了履歷應徵。

主修物理的王俊煜原本以為自己不屬相關專業，所以會很快被淘汰，但他順利的進入了面試階段，最後更獲得錄取，據說當時這間公司的負責人就是看上他執著的精神所以率取他，而他也在此獲得了快速的成長。

無意間闖入互聯網行業之後，王俊煜定放棄興致缺缺的物理專業，轉向從事在高中就一直夢想的媒體產業。他發現，以網路為載體能夠更有效、快速地傳遞資訊，因此王俊煜決定在這領域生根發展。

在網路公司歷練三年之後，王俊煜開始有了敏感度，他發現智慧型手機接收訊息的方式，為父母帶來了很大困擾，因此他想，「為什麼不能設計一種新的東西，讓更多人更方便地利用互聯網和智能手機，更高效地獲取信息呢？」

沒過多久，王俊煜開發了「豌豆莢」，這是一款安裝在電腦上的手機管理軟體，把手機和電腦連接上後，就可以在電腦上管理手機中的應用程式、音樂、影像、電子書等內容，也可以同步下載和備份，在王俊煜看來，這也是一種內容傳遞網路（Content Delivery），只不過側重於軟體和遊戲類。

▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲豌豆莢是幫助將手機和電腦同步的應用程式。（圖／翻攝自豌豆莢官網

王俊煜和他的團隊一開始根本不被看好，甚至被業內大佬批評「太嫩」、「陽春白雪」，但在豌豆莢2010年上線後短短三年，就擁有了1.5億用戶，根據2013年當時的數據分析，每四台安卓手機用戶中，就有三台安裝了豌豆莢APP。

這一年，豌豆莢成為大陸網路巨頭眼中的一塊肥肉，不斷向王俊煜拋出收購意願，但王俊煜卻都拒絕了。

在當時網路科技的圈子裡，從一個初創企業萌芽，到逐漸成熟、大放異彩，最後以高價被大佬們收購，無疑是一個好的「歸宿」，但懷著偉大夢想的王俊煜卻不這麼認為，更成為圈內的異類。

2013年之後，大陸智慧型手機市場發展呈爆炸式增長，讓王俊煜看到了商機，他瞄準了「應用內搜索」、「產品矩陣（Ansoff Matrix）」的趨勢，推出了「豌豆莢鎖屏」、「豌豆莢一覽」與「開眼視頻」等項目。

不過，從豌豆莢的市場占比並沒有明顯提高，從那時開始，王俊煜思考，應該全力發展沒有實際產出的產品創新，還是應更注重商業化運營；而當王俊煜開始把團隊回歸到運營上後沒多久，就傳來了公司被阿里收購的消息。

2016年7月，公開消息稱豌豆莢以2億美元的價格被阿里收購，在很多人看來，王俊煜輸掉的可能不僅是無形的情懷，還是有形的資產。因為豌豆莢在巔峰時期的估值，曾經高達10億美元。

對於外界嘲諷賤賣豌豆莢的聲音，王俊煜說「並不太看重這些東西」，他認為最重要是看過程，以及過程裡那些有價值的東西。

在豌豆莢被收購後，王俊煜幾乎沒有空閒時間，接著帶了另一群創業團隊開始第二次創業。此次他依然專注於內容傳遞網路，「借助於互聯網的消費升級，我們選擇的方向是『高品質』的內容產品。」

這次，王俊煜想做的是「好內容挖掘機」，他推出了輕芒雜誌App，通過智能化興趣推薦和搜尋引擎，幫助用戶在關注領域尋找到高品質的內容，它的範圍包括攝影、料理、家居、穿搭、健身等，用戶在閱讀這些內容時，還可以直接做筆記。

▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲王俊煜的輕芒雜誌APP也大獲成功 。（圖／翻攝自百度圖片）

輕芒雜誌還研發出「一起讀」功能，一篇文章可以同時容納幾百人一起閱讀，每個人可以看到別人的閱讀進度，也可以像看影片發彈幕一樣，在界面上發訊息，分享閱讀感受，還能看到別人劃下的重點內容。

王俊煜說：「就像是一個讀書會，不過現實中讀書會很難隨時有能容納幾百人的場子；在後台，可以隨時監控一篇文章的閱讀率，而不是點擊率。」而這正是他所看重的東西。

此外，王俊煜還以自己10年的創業經驗設立「光澗實驗室」，為有志於創業的青年提供諮詢服務，短短的3個月時間，已成為近10家創客公司的「經理人」。

從北大高材生，到豌豆莢、輕芒雜誌創始人，再到光澗實驗室，每一項經歷都讓王俊煜成為關注焦點，不過，王俊煜不喜歡被貼標籤，比如「理想主義者」。

王俊煜並不認為自己是一名理想主義者，他說自己只是一個有點理想的人，他甚至沒為自己設置「創業家」的定位，而只是做自己喜歡的事，並享受「過程珍貴、結果自然」。

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